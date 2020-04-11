وأضاف: "أعتقد اعتقادا راسخا أن التدابير الثلاثين التي اتخذت ستسمح لنا بحماية المجتمع على نحو أفضل، ورعاية مرضانا، ومساعدة أكثر الناس حرمانا، ومنع انهيار نظامنا الاقتصادي".