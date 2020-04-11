غلق محل للألعاب الإلكترونية وآخر للمشروبات لمخالفة تعليمات الحظر شرق الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أغلق حي شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، محلا للألعاب الإلكترونية بمنطقة غبريال، لاختراقه قرار مجلس الوزراء بحظر المحال التي تضم التجمعات كإجراء وقائي للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

كما أغلقت الحملة، اليوم السبت، محلا للمشروبات اخترق قرار مجلس الوزراء بالغلق الكامل للحانات والمطاعم والنوادي الليلية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد، كما تم المرور على شارع سوريا لمتابعة التزام المحال التجارية بالمواعيد الرسمية لقرار مجلس الوزراء.

من جهة أخرى، واستمرارًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، تابع حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، طريق الكورنيش لمنع التجمعات حرصًا على سلامة المواطنين، وخلال المرور تم حث المواطنين وتوعيتهم بمنع التجمعات ومحاولة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخريين.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.