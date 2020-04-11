غلق سايبر إنترنت يعمل بالمخالفة للقانون والتحفظ على 8 أجهزة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مركز ومدينة البياضية بقيادة اللواء محمد صحصاح رئيس المدينة، فى إغلاق محل "سايبر إنترنت" بعمل بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على عدد 8 أجهزة كمبيوتر داخله، وذلك فى اطار متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بغلق المحال التجارية والحرفية بما فيها محال تقديم الخدمات خلال يومى الجمعة والسبت على مدار 24 ساعة وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

البداية كانت بتلقى رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بلاغاً يفيد بوجود محل "سايبر نت" يستقبل عدد من الأطفال ويمارس نشاطه بصورة طبيعية، وفور تلقى البلاغ، توجه اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية شمال الأقصر، إلى موقع البلاغ بشارع مصطفى كامل، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمركز، وتبين صحة الشكوى ووجود عدد من الأطفال داخل محل "سايبر نت"، وتم إغلاق محل "السايبر" والتحفظ على عدد 8 أجهزة كمبيوتر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه خلال جولاته للمرور بالشوارع ومتابعة خدمة المواطنين، وتعقيم وتطهير الشوارع لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تلاحظ له توصيل التيار الكهربائي بالمخالفة للقانون، وذلك إلى محطة تقوية محمول بالمدينة، وبفحص المحطة كان قد تم إصدار قرار لها بقطع المرافق وعدم توصيل التيار لها، إلا أن صاحب العقار استغل الظروف التى تمر بها الدولة، وقام بتوصيل التيار الكهربائي للمحطه دون الحصول على ترخيص، مضيفاً أنه على الفور تم إبلاغ شركه الكهرباء بتلك المخالفة من المحطة، وتم قطع التيار عن المحطة المخالفة، ومن الجدير بالذكر أنه محرر محضر إيقاف للمحطة الخاصة بالتقوية منذ أسبوع، وجارى استصدار قرار الإزالة بالمحطة المخالفة.