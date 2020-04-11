غزل المحلة تنفى طرح منتجاتها من الكمامات للبيع فى الأسواق

الغربية مصطفى عادل

أصدرت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بيانا ردا علي ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية من صور لأكياس تحمل اسم و شعار الشركة وبها كمامات مجهولة المصدر ليست من إنتاج الشركة وقيام أحد المصانع بانتحال اسم الشركة للترويج لكمامات مجهولة المصدر.

وأكد قطاع البيع بالشركة أن الشركة حتي الآن لم تقم بطرح منتجاتها من الكمامات والتي يتم تصنيعها بماكينات من تصنيع عمال الشركة.

كما أكد القطاع علي قيام أحد المصانع الخاصة باستغلال اسم الشركة وطباعة اسم وشعار الشركة علي أكياس وتعبئتها بكمامات غير معقمة وطرحها بالأسواق بقصد الغش وخداع المواطنين.

وأكدت الشركة علي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من قام باستغلال اسم الشركة والترويج لكمامات مجهولة المصدر وغير معقمة.

وكانت شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد بدأت الاثنين الماضي أعمال التشغيل التجريبى لخطوط إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، والتى يتم تصنيعها بماكينات تم تصنيعها بأيدي فريق من مهندسى وعمال قسم الصيانة.

وقام المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة بالإشراف على التشغيل التجريبى لتصنيع أول خط إنتاج للماكينات، ونجحت الماكينات فى تصنيع 40 كمامة معقمة فى الدقيقة الواحدة بمعدل 2400كمامة فى الساعة.

وأصدر المهندس اشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، تعليمات للمهندس يوسف عمر رئيس قطاعات الغزل والدكتور أسامة عاطف مدير عام القطاع الطبى بالتنسيق مع قطاع الورش الميكانيكية برئاسة المهندس محمد بال، لتشكيل فريق عمل لتصنيع ماكينات لتصنيع الكمامات الطبية، من المعدات والأدوات المتاحة بالشركة، والاستعانة بأفكار رجال صيانة ماكينات الغزل بالشركة.

وقام المهندسون والفنيون داخل قسم الورش بعمل تصميم للماكينات، وبدأ العمال فى التنفيذ تحت إشراف المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة، وكثف المهندسون والعمال من أعمالهم للانتهاء من تركيب الماكينات، وبدأت الشركة فى التشغيل التجربي، ونجح عمال المحلة فى تصنيع ماكينة لتصنيع الكمامات لتضاف لأسطول الماكينات الموجودة بالشركة لتكون فخرا لقلعة صناعة الغزل والنسيج بالمحلة وانتاج باكورة انتاجها من الكمامات، وفقا لمعايير الجودة، وتعقيمها تمهيدا للتوسع فى انتاج كميات اكبر لسد احتياجات المستشفيات والسوق.