اليوم السابع
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غرفة عمليات التضامن تتابع صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

السبت، 11 أبريل 2020 01:22 م
غرفة عمليات التضامن تتابع صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غدًا الأحد صرف معاشات أبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال الـ 10 أيام الأولى من أبريل من منافذ الصرف وفقا لجدول تقسيم المعاشات التى أعلنت عنه وزارة التضامن مسبقا منعا للتزاحم وكإجراء احترازى من الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اتخاذ كافة الإجراءات لتيسير صرف المعاشات لاصحابها وكذلك المستفيدين من المعاشات وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
كانت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد تلقت تقريرا امس من غرفة العمليات المركزية بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي حول صرف معاشات ابريل وفق الخطة المعدة للصرف واوضح التقرير
الانتهاء من صرف ما يزيد عن 82 % من إجمالي قيمة معاشات المستهدف صرفها بالخطة الجديده لشهر ابريل مع اخر يوم لصرف الشريحة الثالثه ، حيث أكد التقرير على انتظام عمليات الصرف في ختام المرحلة الأخيرة من صرف المعاشات المستحقة لهذا الشهر وذلك لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه و صرف معاشات ابريل لجميع الشرائح خلال المدد المخصصة لها والتى بدات منذ الاول من هذا الشهر على ان يتم الصرف بداية من الأحد 12 إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال المدة المحددة له .
حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى نهاية اليوم التاسع من شهر ابريل قد بلغ 6.281 مليون عمليه صرف بقيمة إجمالية تقارب 8.772 مليار جنيها.
 
واشار التقرير الي ان عدد من صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 716 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 1.150 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (A.T.M) الصرف الآلي 2.457 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.869 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.107 مليون حالة صرف من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.753 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ان نجاح خطة الصرف التي اعدت لتفادي التكدس والزحام ضمن الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا نجحت بفضل التنسيق مع الجهات المعنيه وعلي راسها هيئة البريد والبنوك وتعاون الوزارات المختلفه وكافة المحافظات من اجل سلامة اصحاب المعاشات الي جانب المجهود الكبير من موظفي التأمينات طوال الايام الماضية
 
 
 
 

التضامن

نيفين القباج

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