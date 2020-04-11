اليوم السابع
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غرفة الغوص: غدا آخر موعد لتسليم بيانات العاملين لصرف الإعانات الشهرية

السبت، 11 أبريل 2020 02:00 ص
غرفة الغوص: غدا آخر موعد لتسليم بيانات العاملين لصرف الإعانات الشهرية هشام جبر رئيس غرفة الغوص
كتبت آمال رسلان 

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طالبت غرفة الغوص والانشطة البحرية أعضائها بضرورة الانتهاء من كشوف العاملين ورواتبهم كما طلبتها وزارة القوى العاملة، قبل غد الأحد، لصرف اعانات للعاملين بالقطاع السياحى فى ظل توقف النشاط السياحى بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونبهت الغرف أعضائها أنه بناءً على متطلبات صندوق إعانات الطوارئ يجب التقدم للغرفة بالمتطلبات المتضمنه بيانات العاملين بحد أقصي يوم الأحد الموافق12 إبريل، علماً بأنه لن يتم الإلتفات للطلبات غير المستوفاة أو المقدمة بعد هذا التاريخ ، وذلك عن طريق إرسال المطلبات عن طريق البريد الإلكتروني.

ولفتت الغرفة إلى أنه فيما يخص العمالة غير المنتظمة (غير المؤمن عليها) ستقوم الغرفة بالتواصل مع أعضائها قريباُ بالإجراءات التي سيتم إتباعها في هذا الشأن. وكانت غرفة الغوص والانشطة البحرية قد اعلنت تفاصيل الاعانات التى سيتم صرفها من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة، لافته إلى أن لها حد أدنى هو 600 جنية وحد أقصى يبلغ 1000 جنية بدون تحديد لعدد الشهور التي سيلتزم الصندوق بدفعها وذلك يرجع إلى إلتزامات الدولة بمعاونة قطاعات آخرى.

وأشارت الغرفة إلى أن هذا يأتى إستكمالاً للتفاعل مع الأزمة والآثار السلبية المترتبة على القطاع السياحي والعاملين به من جراء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. حيث تم تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحكومة المصرية بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها. وفي إطار تنسيق الاتحاد المصري للغرف السياحية مع صندوق إعانات الطوارئ لإتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة لبدء صرف إعانات الطوارئ للمنشآت الي يثبت جدية إستحقاقها للإعانة نتيجة لتضررها من آثار إنتشار فيروس كورونا المستجد.


السياحة

اعانة العاملين

اخبار مصر

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