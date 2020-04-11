غرامة مالية لمحل سايبر وبلاي ستيشن لاختراقة قرارات الحظر بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

نفذت الأجهزة الأمنية بقسم ثانى شبرا الخيمة ، بمحافظة القليوبية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه على صاحب سايبر وبلاستيشن بدائرة القسم ، لأخترقه قرار الحظر والذى أقر ه مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا " المُستجد .

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة ، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث القسم، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر ، تبين مخالفة صاحب محل سايبر وبلاستيشن بدائرة القسم لقرار الحظر ، فيما جرى تغريم المخالف مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد