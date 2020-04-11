وأوضح أن المملكة قدمت الجانب الإنساني أولاً في مواجهة قوى الشر والتدخلات الخارجية لمصلحة الشعب اليمني، وحرصت على الجانب الصحي في اليمن من خلال تقديم المعونات الصحية والغذائية لمواجهة النكسات الصحية التي تفشت من قبل، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي لديهم، مشددا على وجوب توقف الجانب الآخر عن العدوان بشتى صوره حتى يتسنى للجميع العمل على منع تفشي هذا الوباء.