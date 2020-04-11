عالم فيروسات يحسم الجدل فى بلجيكا حول أهمية الكمامات فى منع انتشار كورونا

كتب أحمد علوى

قال عالم الفيروسات والأوبئة البلجيكى إيمانويل أندريه بشأن مسألة ارتداء الكمامة وأهميتها فى منع انتشار فيروس كورونا المستجد: "نعتقد، مثل الأطباء الآخرين، أن أي شيء يمنع العدوى هو أمر جيد، والأقنعة لها دور تلعبه في منع الانتقال، وهو الأمر الأكثر أهمية، حيث إن مسألة التباعد الاجتماعى أكثر صعوبة في التطبيق، ودور القناع موجود في الاستجابة العامة منذ بداية هذا الوباء للوقاية من العدوى، وتم دعمه بشكل أساسي على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية، حيث مستوى التعرض للإصابة مرتفعًا جدًا"، وجاءت تلك التصريحات بعد كثرة الجدل حول أهمية الكمامات من عدمه، وهل يتوجب فرضها اجباريا أم لا، كما أنها هى القضية محل الجدل الفترة الأخيرة فى بلجيكا.

وأضاف أندريه: "بشكل عام، القناع هو عنصر من بين عناصر أخرى ولكن لا يمكن أن يكون العنصر الوحيد الذي يساعد في حماية السكان، وبالتأكيد في منطق الخروج التدريجي من الحجر الصحي لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة".

وأشار أندريه إلى أن التفكير جار في كيفية تطبيق هذه التوصيات، وأضاف: "علينا تحويل هذا الدليل على أن القناع يحمي من العدوى إلى توصيات قابلة للتطبيق ومفيدة على المدى الطويل في مجتمعنا".

وفى وقت سابق أعلنت الأكاديمية الملكية للطب أنها توصي بارتداء الجمهور لأقنعة الفم، ومع ذلك أشارت الأكاديمية إلى أنه إذا كان غطاء الوجه الحرفي يسمح بالتصدي ل‍ـ 70% من الجسيمات الفيروسية (مقابل 89% للأقنعة الجراحية ، و 92% لـ FFP2 و 98% FFP3 ) ، فإن فعالية الأقنعة ستصبح أقل إذا لم تقترن بغسل اليدين المتكرر وتدابير التباعد الاجتماعي.