ضبط 84 قطعة سلاح وحشيش وتنفيذ 1402 حكما قضائيا بحملة أمنية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج ، بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين ، لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون .

اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن ، وأستهدفت الحملة حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام والمشتبه بهم.

أسفرت جهود الحملة اليوم فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة من ضبط 8 بنادق خرطوش عيار 12 و 3 طلقات من ذات العيار ، و15 فرد روسى محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار و3 فرد خرطوش عيار 12محلى الصنع و5 أسلحة بيضاء بإجمالى 31 قطعة سلاح متنوعة و5 طلقات.

وفى مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط 25 قطع من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وقدره 295 جنية وهاتف محمول حيازة المتهم اأشرف خ م ع 27 سنة عامل ومقيم مركز سوهاج بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

و تم ضبط 28 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وكذا سلاح أبيض عبارة عن سكين ومبلغ مالى وقدره 165 جنية هاتف محمول حيازة المتهم جلال ج م ع 28 سنة عامل ومقيم قسم جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسلاح الابيض بقصد الدفاع وتم ضبط قطعة صغيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر حيازة المتهم أحمد ل م ا - 19 سنة عامل ومقيم مركز جهينة بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1402 " حكما قضائيا متنوعا وفـى مجال التموين تم ضبط 44 قضية تموينية من بينها "9 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 6" قضايا مخابز عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"5 " قضايا مخابز توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3 " قضايا عدم أنتظام سجل 21 بترول بالمحطة وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وعدم وجود بيانات على المنتجات وقضية عدم أنتظام سجل 21 بترول بالمحطة وقضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمى وجـارى الاستمرار فـى القيـام بحملات مماثلـه.