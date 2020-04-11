صور.. نائب محافظ مطروح تتفقد المستشفى العام لمتابعة انتظام العمل وتحفيز العاملين

مطروح - حسن مشالي

أجرت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، زيارة تفقدية لمستشفى مطروح العام، للاطمئنان ومتابعة سير العمل، لتشجيع وتحفيز جميع العاملين من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين، على بذل مزيد من الجهود، خاصة مع دورهم الإنساني العظيم خلال هذه المرحلة، في ظل ما تبذله الدولة من إجراءات وقائية واحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت نائب محافظ مطروح، أن "جيش مصر الأبيض" يحمل الكثير من المشقة والجهد، وطالبت بضرورة التكاتف والتعاون الدائم للتخفيف عن المرضى، مشيرة إلى احترام وتقدير أهالي مطروح للدور المهني والإنساني للأطقم الطبية.

ونقلت نائب محافظ مطروح، تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لجميع العاملين في منظومة الصحة بمطروح، وتشجيعهم على المزيد من الجهد، للحفاظ على صحة أبناء مطروح.

وأكد مدير مستشفى مطروح العام، انتظام العمل في جميع أقسام المستشفى، مع إجراء أعمال التطهير والتعقيم، كما أكد سلبية نتائج تحاليل المخالطين للطبيبة التي تعمل بالمستشفى والتي تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، أثناء تواجدها في محل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، عقب مغادرتها محافظة مطروح، بأيام قليلة، وتم حجزها في مستشفى العزل بالعجمي في الإسكندرية.

وقال بيان صحفي صادر عن مستشفى مطروح العام، أنه بتعليمات من الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، قام صباح اليوم الجمعة، الدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام، يرافقه الدكتور صبري شعبان، نائب مدير المستشف، بالمرور على جميع أقسام المستشفى، لبث التفاؤل لدى الطواقم الطبية وجميع العاملين، للوقوف صفا واحدا من أجل سلامة المواطنين ومجابة هذه الأحداث التي تشهدها البلاد".

وأكد مدير مستشفى مطوح العام، على قيام الفرق المتخصصة في مجال مكافحة العدوى والترصد، بعمل جميع التحاليل الطبية المبدئية للمخالطين للطبيبة خلال عملها بالمستشفى، ولأكثر من 300 شخص من العاملين بالمستشفى والتي تبين أنها سلبية، مشيراُ إلى أن فرق مكافحة العدوى والترصد، تعمل على مدار الساعة، من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهناك متابعة مستمرة لأية تطورات، وجارِ استكمال إجراء التحاليل لباقي العاملين في المستشفى.

وأشار إلى أن أقسام المستشفى، تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، وأنه لا داعي للقلق، خاصة مع اتخاذ مديرية الصحة، قد لإجراءات إستباقية، بغلق العيادات الخارجية في جميع مستشفيات المحافظة، ونقلها للوحدات والمراكز الصحية منذ فترة ، وعمل المستشفى يقتصر فقط على حالات الطوارئ.

وكانت مديرية الصحة بمطروح، والمستشفى العام، قد بدأت يوم الخميس، في تطبيق الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير للأقسام الطبية المختلفة، عقب ثبوت إصابة طبيبة تعمل بالمستشفى، بفيروس كورونا، والتي تم اكتشاف إصابتها عقب مغادرتها المستشفى و تواجدها في محل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، ورفعت مستشفى مطروح العام حالة الطوارئ وتم حصر وفحص المخالطين للطبيبة المصابة خلال الفترة الماضية، وتبين عدم إصابتهم، ووضعهم تحت العزل الذاتي.

وقال البيان الصادر عن مستشفى مطروح العام" في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفور ورود بلاغ من مستشفى حميات الإسكندرية، عن إصابة أحد العاملين بالفريق الطبي بمستشفى مطروح العام، والذي غادر منذ يوم 30 مارس، والمقيم بمحافظة الإسكندرية، لذا وجب التنويه أن المصاب متواجد بمحافظة الإسكندرية، منذ يوم 2 إبريل وحتى ظهور الأعراض عليه، وتم العزل بمستشفى العجمي بالإسكندرية، وقد تم حصر المخالطين وعزلهم ذاتياً لمدة 14يوما، كما قامت المستشفى بتكثيف إجراءات التطهير عالي المستوى، بجميع أقسامها، بمعرفة فرق مكافحة العدوى والترصد.



نائب محافظ مطروح تتفقد المستشفى العام



نائب محافظ مطروح تتفقد المستشفى العام



نائب محافظ مطروح تتفقد المستشفى العام