صور.. مدينة إسنا تستكمل إزالة التعديات وتنفذ 10 حالات بالنجوع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وأكد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أن الحملة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدى على أراضي زراعية وأملاك دولة بمنطقة النجوع والكيمان، وذلك بمساحة 9 قيراط و18 سهم عبارة عن عشش وأحواس وأسوار من الطوب الأبيض، حيث شارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض، وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز ورؤساء القرى كلا في قطاعه، موضحاً أنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضر بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الاراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وكانت قد تعاملت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر مع جميع التعديات بمختلف أشكالها سواء على أراضي أملاك دولة أو أراضي زراعية، وإزالتها على الفور ومحاسبة المخالفين، وقد تم إزالة 104 حالة تعدى على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية خلال الفترة الحالية، وهى عبارة أن عشش وأحواش أسوار من الطوب الأبيض، وقام رؤساء القرى والإدارة الهندسية بالمركز بالتنسيق مع الإدارة الزراعية والإملاك بحصر جميع التعديات الواقعة في نطاق المركز سواء أملاك دولة أو زراعية لسرعة إزالتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعلى إدارة الإشغالات التنسيق مع الحجز الإداري بإحتساب تكاليف المعدات التي قامت بالإزالة على نفقة المخالفين وسرعة تحصيلها، وأنه في تلك الظروف الراهنة الدولة حاضر بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



مدينة إسنا تستكمل إزالة التعديات بالأراضى الزراعية وأملاك الدولة



استمرار حملة الإزالات على الأراضي الزراعية بإسنا



جانب من حملات إزالة التعديات المخالفة جنوب الأقصر