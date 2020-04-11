صور.. مدير أمن الأقصر يتفقد الخدمات الشرطية والتمركزات الأمنية بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، جولة تفقدية ليلية بشوارع وميادين المحافظة وذلك لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال بالشوارع، وذلك إبتداءاً من الساعة 8 مساءاً وحتى الساعة 6 صباحاً، وذلك في إطار المتابعة اليومية لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات وزير الداخلية بضرورة المتابعة اليومية لكافة الخدمات والأكمنة الشرطية لتطبيق الحظر بكل قوة وصرامة لحماية المواطنين.

وتم خلال الجولة متابعة تمركزات رجال الشرطة فى كافة الميادين والشوارع الرئيسية والجانبية بمختلف أنحاء مدينة الأقصر، وتطبيق رجال الشرطة لحظر التجوال بكل قوة وصرامة وظهور مدينة الأقصر بالشكل اللائق، وجاء ذلك خلال جولته داخل مدينة الأقصر شملت شوارع المطحن، وأسفل كوبرى أبو الجود، وشارع مدرسة الصنايع، وصلاح سالم وتفرعاتهم، برفقة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، يوم الأربعاء الماضى، إستمرار حظر التجوال لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وأن هناك تكليفا لوزارة الداخلية بالالتزام بتطبيق حظر التجوال في الثامنة مساءا دون اعذار لمن يتخلف عن تطبيق القرار، وكان رئيس مجلس الوزراء قد استهل اجتماع الحكومة الأسبوعى بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في سياق حديثه عن أزمة فيروس " كورونا" أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.