صور..مجلس العموم الكندى ينعقد لتمرير إجراءات اقتصادية ضخمة لمواجهة كورونا

كتب وكالات

قال رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، اليوم السبت، إن مجلس العموم الكندى اجتمع اليوم السبت، لتمرير أكبر إجراءات اقتصادية شهدتها كندا منذ الحرب العالمية الثانية فى ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف ترودو - فى مؤتمره الصحفى اليومى - أن ملايين الأشخاص قد تمت بالفعل معالجة مطالباتهم الخاصة بإعانات الطوارئ فى كندا، وتم إيداع 2000 دولار فى حساباتهم المصرفية.

وأكد رئيس الوزراء أن كندا فقط فى المرحلة الأولى من انتشار الفيروس، وستضمن الإجراءات المتخذة حتى الآن مرور البلاد بالموجة الأولى من الفيروس مع الحد الأدنى من الخسائر فى الأرواح.

وقال إنه من الممكن أن نعود إلى أسلوب حياة أكثر طبيعية بحلول الصيف، "لكن ذلك يحدث فقط إذا بقينا أقوياء فى الأسابيع المقبلة". وأوضح أنه لا يمكن العودة إلى طبيعة الحياة العادية بالكامل إلا عندما يتم تطوير لقاح، وهو ما قد يستغرق 6 أشهر على الأقل، ولكن من المرجح أن يتسغرق أكثر من عام أو عام ونصف أو أكثر.



مجلس العموم الكندى ينعقد لتمرير إجراءات اقتصادية



مجلس العموم الكندى ينعقد لتمرير إجراءات اقتصادية



مجلس العموم الكندى ينعقد لتمرير إجراءات اقتصادية



مجلس العموم الكندى ينعقد لتمرير إجراءات اقتصادية



مجلس العموم الكندى ينعقد لتمرير إجراءات اقتصادية



مجلس العموم الكندى ينعقد لتمرير إجراءات اقتصادية