صور.. شركة مياه الأقصر تطلق أكبر حملة لتطهير الميادين والشوارع الرئيسية

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بتوجيهات اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة، أكبر حملة لأعمال التطهير والتعقيم التى شملت كافة الشوارع والميادين الرئيسية ومداخل المحلات وأماكن تواجد المواطنين، وذلك بالتعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات بالمحافظة ومنها (الصحة - الزراعة - مجلس المدينة - الهلال الأحمر)، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة مواصلة الحملات للتعقيم والتطهير لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشملت أعمال التطهير بأيادى رجال وفرق شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ما يلى:- "ميدان صلاح الدين وشارع التليفزيون وشارع خالد بن الوليد بدءاً من ميدان النوفيتيل وحتى ميدان الشيراتون"، وأكد رئيس الشركة على مواصلة حملات التطهير والتعقيم بشكل يومى وعلى مدار الساعة بكافة ميادين وشوارع المحافظة.

وكانت قد واصلت شركة مياه الأقصر بقيادة الواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، حملات التوعية وتعليق بوسترات الإرشادات للموظفين والمواطنين للتوعية الصحية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهاته رئاسة مجلس الوزراء، بضرورة إطلاق حملات توعية بجانب التعقيم والتطهير والمكافحة حول الجمهورية، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت أمانى مدنى مسئولة العلاقات العامة بالشركة، إن مبادرة التوعية والتثقيف للمواطنين والموظفين بالشركة شملت تركيب بوسترات توعية بكيفية مكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19" عبر خطوات محددة بالنظافة الشخصية والطرق الصحيحة لغسل اليدين، وكيف يحمى الشخص من حوله حال ظهور أعراض الإصابة والإتصال بأرقام شركة المياه، وذلك فى محطات المياه وشبكات إدارات مياه الطود وأرمنت، وأضافت مسئولة العلاقات العامة بالشركة، أنه أطلق فريق إدارة التوعية بشركة المياه إرشادات للتوعية الصحية بمقرالشركة وتوزيعها لعدد من الإدارات لنشرها بمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، ومقر خدمة العملاء والإدارات التابعة للشركة بمحافظة الأقصر، وذلك بهدف توعية المواطنين والمشتركين والمترددين على مقرات خدمة العملاء وتوعية العاملين بوسائل وطرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد.



شركة مياه الأقصر تطلق أكبر حملة لتطهير الميادين والشوارع



جانب من أعمال تطهير ميادين الأقصر



رجال شركة المياه خلال تعقيم الشوارع



رئيس شركة المياه يتابع عمليات التعقيم والتطهير