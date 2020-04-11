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صور ... شباب قرية دمنهور الوحش يطهرون الشوارع والمساجد بالجهود الذاتية بالغربية

السبت، 11 أبريل 2020 11:46 ص
صور ... شباب قرية دمنهور الوحش يطهرون الشوارع والمساجد بالجهود الذاتية بالغربية شباب قرية دمنهور الوحش أثناء تعقيمهم المساجد
الغربية - محمد طارق

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أطلق عدد من شباب قرية دمنهور الوحش التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، حملة تطهير موسعة لشوارع القرية ، ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها القرى والمدن لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

وقال محمد سامى السرنجاوى أحد الشباب المشارك ، أن الحملة شملت رش وتطهير وتعقيم جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية ، وكذالك تم تنظيف وتعقيم جميع المساجد ، مؤكدا إن شباب اتحاد دمنهور الوحش حريص على مساندة الدولة فى محاربة تلك الفيروس .

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، أكد استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، إلى جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار ومتابعة وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجول

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وأضاف أنه يوجد لدى محافظة الغربية مخزون إستراتيجى من جميع السلع لمدة تكفى أكثر من 6 شهور، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدى الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، وذلك لضبط المخالفين .

وشدد على استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدى الساعة لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

 

أعمال التطهير
أعمال التطهير

 

تطهير الشوارع
تطهير الشوارع

 

تطهير مساجد القرية.
تطهير مساجد القرية.

 

تطهير مساجد القرية
تطهير مساجد القرية

 

تعقيم مساجد القرية_1
تعقيم مساجد القرية

 


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تطهير شوارع قرية دمنهورالوحش

شباب قرية دمنهور الوحش

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