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فى مشهد إنسانى بالأقصر..

صور.. سيارة شرطة تنقل مواطن مصاب بإعياء لمستشفى الأقصر العام خلال حظر التجوال

السبت، 11 أبريل 2020 01:53 ص
صور.. سيارة شرطة تنقل مواطن مصاب بإعياء لمستشفى الأقصر العام خلال حظر التجوال سيارة شرطة تنقل مواطن مصاب بإعياء لمستشفى الأقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى

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استمراراً لملحمة المشاهد الإنسانية المميزة من رجال الشرطة بمحافظة الأقصر، نقلت إحدى سيارات الشرطة أحد المواطنين المصاب بحالة إعياء شديدة إلى مستشفى الأقصر العام لتقديم الدعم له وتوفير وسيلة نقل سريعة لخدمته وعلاجه داخل المستشفى، وذلك خلال حظر التجوال لعدم وجود وسائل نقل خلال فترة الحظر، وأقدم رجال الشرطة على نقل المواطن بعد إستنجاد أسرته بأقرب كمين لمنزلهم.

وكان اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، أجرى جولة تفقدية ليلية بشوارع وميادين المحافظة وذلك لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال بالشوارع، وذلك إبتداءاً من الساعة 8 مساءاً وحتى الساعة 6 صباحاً، وذلك في إطار المتابعة اليومية لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات وزير الداخلية بضرورة المتابعة اليومية لكافة الخدمات والأكمنة الشرطية لتطبيق الحظر بكل قوة وصرامة لحماية المواطنين.

وتم خلال الجولة متابعة تمركزات رجال الشرطة فى كافة الميادين والشوارع الرئيسية والجانبية بمختلف أنحاء مدينة الأقصر، وتطبيق رجال الشرطة لحظر التجوال بكل قوة وصرامة وظهور مدينة الأقصر بالشكل اللائق، وجاء ذلك خلال جولته داخل مدينة الأقصر شملت شوارع المطحن، وأسفل كوبرى أبو الجود، وشارع مدرسة الصنايع، وصلاح سالم وتفرعاتهم، برفقة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، يوم الأربعاء الماضى، إستمرار حظر التجوال لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وأن هناك تكليفا  لوزارة الداخلية بالالتزام بتطبيق حظر التجوال في الثامنة مساءا دون اعذار لمن يتخلف عن تطبيق القرار، وكان رئيس مجلس الوزراء  قد استهل اجتماع الحكومة الأسبوعى بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.

1 سيارة شرطة تنقل مواطن مصاب لمستشفى الأقصر العام خلال حظر التجوال
 سيارة شرطة تنقل مواطن مصاب لمستشفى الأقصر العام خلال حظر التجوال

 

خدمة رجال الشرطة لمواطن مصاب خلال الحظر
خدمة رجال الشرطة لمواطن مصاب خلال الحظر

 


الاقصر

الشرطة تنقل مواطن مصاب للمستشفى

اخبار الاقصر

مستشفى الاقصر العام

نقل مواطن بسيارة شرطة للمستشفى

اخبار المحافظات

دعم الشرطة للمواطنين

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