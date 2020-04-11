صور ..سيارات الحماية المدنية بالتنسيق مع مدينة مرسى علم يطهرون الشوارع

البحر الأحمر - عماد عرفة

طهرت سيارات قسم الحماية المدنية بمدينة مرسى عام جنوب البحر الأحمر ، شوارع المدينة العامة والفرعية، بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى علم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

كان كلف اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم ، إدارة البيئة بالوحدة المحلية للمدينة ، وقسم الحماية المدنية بمرسى علم ، بمتابعة أعمال التطهير التى تقوم بها فى العديد من شوارع المدينة والمنطقة البحرية ومنطقة سعد الله .

وتابع رئيس مدينة مرسى علم الجهود المبذولة من قبل رجال الحماية المدنية فى عملية تطهير وتعقيم شوارع مدينة مرسى علم ، مؤكدا أن أفراد الدفاع المدنى ، يؤدون رسالة هامة من أجل الوقاية من الفيروس المستجد، مؤكدا على استمرار الحملات مستمرة لرش وتطهير شوارع المدينة بالكامل وجميع المصالح الحكومية .

وأوضح عدلى أن كافة الجهات المعنية بالمدينة تعمل على قدم وساق من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين ، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية للمدينة مرسى علم تواصل جهودها من أجل تكثيف جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

كانت أطلقت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم ، بالإشتراك مع قاعدة الجراد بمرسى علم، وشركة مياه الشرب بالمدينة، مبادرة "معنا نستطيع التعقيم"، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، باتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا بمدن المحافظة المختلفة.

بدأت فاعليات المبادرة بتعليمات اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، حيث كلف ضياء سليم، سكرتير مدينة مرسى علم الادارات المختصة بالوحدة المحلية للمدينة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة والوقاية من الفيروسات بتعاون مع قاعدة الجراد بمرسى علم وشركة المياه والصرف الصحى بمرسى علم والبدأ فى عملية رش الوحدة المحلية للمدينة والمنشآت الحكومية والخدمية.

كذلك قامت فرق الرش والتعقيم بتعقيم المساجد والدوارين الحكومية وغيرها، من شوارع بالمدينة، والمدارس، ومن المقرر أن تستمر أعمال التطهير بشكل دورى ومنتظم، وحث رئيس مدينة مرسى علم الأهالى بعدم النزول من المنازل لحمايتهم.

سيارات الحماية المدنية تعقم وتطهر شوارع مرسى علم

سيارات الحماية المدنية تعقم وتطهر شوارع مرسى علم

سيارات الحماية المدنية تعقم وتطهر شوارع مرسى علم