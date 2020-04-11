صور.. رئيس مدينة الأقصر: تعقيم منازل المصابين بكورونا لحماية المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تم البدء مؤخراً فى إتخاذ إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وركزت جهودها لتطهير وتعقيم المنازل التي تم تأكيد الإصابة بها، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمكافحة العدوى وإنتشار الفيروس بين المواطنين فى تلك المنازل، لحماية الجميع من السكان والجيران وتطهير المنازل المصابة.

وأوضح العميد أيمن الشريف، أنه تم تكليف إدارة المتابعة الميدانية وفريق التعقيم التابع لمجلس مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير فريق التعقيم، بتعقيم المنازل التي تم تأكيد الإصابة بها، وفى نفس السياق أعلن رئيس مدينة الأقصر حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لظهور حالات إصابة جديدة، واتخاذ إجراءات وقائية لتطهير وتعقيم جميع منازل المصابين، وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية المرضى وعدم نقل أو نشر أي معلومات خاصة بهم.

وكان قد شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أمس الجمعة، اصطفاف مركبات ومعدات التطهير والتعقيم والأطقم الفنية البشرية، أمام ديوان عام المحافظة، بحضور سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتفقد المحافظ خلال العرض، اصطفاف معدات وسيارات الجهات والقطاعات المشاركة في حملات التعقيم والتطهير بالمحافظة وهي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة وجمعية الهلال الأحمر، والمراكز والأحياء، كما استمع المحافظ إلى شرح عن طبيعة عمل المعدات المشاركة.

كما تابع محافظ الأقصر خلال العرض، بدء أعمال توزيع ملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة على مستوى المراكز والمدن التابعة للمحافظة، وذلك كإجراء احترازي ووقائي وحرصا على سلامتهم وحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم، تشمل زي كامل بالـ"كاب" وقفاز جلد محبب ونظارة وقائية وأحذية "كزلك" لكل عامل، بالإضافة إلى مواد التطهير، حيث أكد المحافظ على أهمية تلك الفئة التي تحظى بكل الاحترام والتقدير، وتعمل على مدار اليوم لإظهار المحافظة في أحسن مظهر.



إدارة المتابعة الميدانية تعقم المنازل التي تم التأكيد الإصابة بفيروس كورونا بها



المتابعة الميدانية بمدينة الأقصر تعقم المنازل



أعمال تطهير المنازل المصابة بكورونا



الفرق خلال تعقيم المنازل المصابة بكورونا



جانب من تطهير المنازل المصابة بكورونا



جانب من تطهير منازل مدينة الاقصر



رجال المدينة خلال تعقيم المنازل المصابة بكورونا