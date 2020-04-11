صور. رئاسة حي وسط الأقصر تواصل رش وتعقيم الشوارع وتطهير الحاويات

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت رئاسة حي وسط مدينة الأقصر تحت إشراف أيمن حسين رئيس الحي، من حملاتهم اليومية للقيام بأعمال الرش والتعقيم بكافة الشوارع التابعة للحى، وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الإقليم وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن جانبة أكد العميد أيمن الشريف، فى بيان صحفى، أنه بعد الإنتهاء من اصطفاف مركبات ومعدات التطهير والتعقيم والأطقم الفنية البشرية أمام ديوان عام المحافظة توجهت المركبات ومعدات التطهير بحي وسط التابعة لمجلس مدينة الأقصر والتي شاركت بعرض الاصطفاف حيث استهدفت عدد من المواقع لتطهيرها ضمن حملة تطهير وتعقيم مكبرة بجميع أنحاء مدينة الأقصر، والتى بدأت يوم أمس الجمعة ومن المقرر أن تستمر حتى اليوم السبت.

وإستهدفت الحملة تعقيم المساكن الشعبيه وأنس الوجود وتفرعاتها والحمام، وإستكمالاً للأعمال تم نظافة وتطهير الحاويات وتغييرها بصناديق جديدة ونظافة جميع الشوارع الجانبية بالمساكن الشعبية، وذلك ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها مدينة الأقصر للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أمس الجمعة، اصطفاف مركبات ومعدات التطهير والتعقيم والأطقم الفنية البشرية، أمام ديوان عام المحافظة، بحضور سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتفقد المحافظ خلال العرض، اصطفاف معدات وسيارات الجهات والقطاعات المشاركة في حملات التعقيم والتطهير بالمحافظة وهي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة وجمعية الهلال الأحمر، والمراكز والأحياء، كما استمع المحافظ إلى شرح عن طبيعة عمل المعدات المشاركة.



رئاسة حي وسط الأقصر تواصل رش وتعقيم الشوارع



تطهير الحاويات وإستبدالها بأخرى جديدة بمدينة الأقصر