صور.. حملات مكثفة فى الشرقية والإسماعيلية لإزالة التعديات على أراضى الدولة

كتب ـ على عبد الرحمن

شنت محافظتى الإسماعيلية والشرقية، عددا من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، ومنع البناء على الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

ونشرت وزارة التنمية المحلية في بيان اليوم، صورا وفيديو لجهود المحافظتين لاسترداد حق لدولة، مؤكدة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يتابع بتقارير دورية الجهود التى تقوم بها كافة المحافظات في هذا الشأن.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن كافة قطاعات الوزارة المعنية من غرفة العمليات وإدارة الازمات وقطاع التفتيش والرقابة وقطاع الأمانة العامة للمحليات فى حالة استنفار على مدار اليوم ، وتتابع مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على مدار الـ 24 ساعة خلال الفترة القادمة للانتهاء من إزالة كافة المخالفات التى تم رصدها خلال الأيام الماضية والتصدى بحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات جديدة.

وشدد شعراوى، على أنه سيتم رصد أى محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالمحافظات، مشيرًا إلى أن المحافظات تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى مهدها وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية .

وأضاف شعراوى، أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات خلال ال24 ساعة الأخيرة والتى تقوم بها المحافظات بإشراف المحافظين ونوابهم وسكرتيرى العموم ، والتى أسفرت عن إزالة 150 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 650 حالة واستعادة حوالى مليون و500 متر مربع وإزالة 15 حالة تعدٍ بالزراعة على 400 فدان من أملاك الدولة بالمحافظات، كما تم إزالة 150 حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى 2650 حالة بإجمالى 50 ألف متر مربع ، و300 حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضى الزراعية ليصل الإجمالى إلى 2400 حالة إزالة بمساحات حوالى 1300 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التى يقوم بها المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية للحفاظ على ترسيخ هيبة الدولة ومنع استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .