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صور.. "تموين مطروح" يتابع تنفيذ قرار تخفيض أسعار البنزين والمحافظ يوجه بمراقبة الأسواق

السبت، 11 أبريل 2020 06:12 م
صور.. "تموين مطروح" يتابع تنفيذ قرار تخفيض أسعار البنزين والمحافظ يوجه بمراقبة الأسواق متابعة تطبيق خفض اسعار البنزين بمطروح
مطروح - حسن مشالي

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وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضرورة تكثيف متابعة تنفيذ  القرارات الصادرة بتخفيض أسعار  بعض المحروقات، بداية من اليوم السبت، مع الاستمرار في مراقبة ومتابعة الأسواق، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع، ومنع الاحتكار أو المغالاة في الأسعار، مع الحرص على جودة السلع وسلامتها، فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتنفيذ خطط مواجه فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكد المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه قام المرور على محطات تموين السيارات، كما تم الدفع بحملات من مفتشي التموين، والتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة المقررة، وإخطار كل الإدارات التموينية بالمرور، والتأكد من التزام أصحاب محطات الوقود بالأسعار الجديدة، وهي بنزين 80. بسعر. 625 قرشا للتر، وبنزين 92 بسعر 750 قرش ا للتر وبنزين 95 بسعر 850 قرشا للتر.

وقال مدير تموين مطروح إنه تم المرور علي بعض المحطات داخل مدينة مرسى مطروح، وتلاحظ التزامها  بالأسعار المقررة، وتم ضبط عدادات كل الطلمبات على السعر الجديد، وقام أصحاب المحطات بالإعلان عن الأسعار الجيدة، الخاصة بكل نوع بنزين، ووضع الأسعار على الطلمبات لتوضيحها للمواطنين.

وأكد "أبو اليزيد" وجود وتوافر أرصدة الوقود بالمحطات، مشيراً إلى أنه يتم الشحن الحصص المخصصة لمحطات الوقود بالمحافظة يوميا، طبقا للاستثناء من قرار الحظر على نقل المواد البترولية.

على جانب آخر تواصل الأجهزة الرقابية، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بمحافظة مطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنظيم حملات تفتيشية ورقابية على المشروعات الإنتاجية والخدمية، لتحقيق الانضباط ومنع أية محاولات للتلاعب أو التجاوزات  في تنفيذ المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة الالتزام بمعايير الجودة و توفير حياة كريمة للمواطنين.

متابعة تطبيق خفض اسعار البنزين بمطروح (1)
متابعة تطبيق خفض اسعار البنزين بمطروح (1)

 

متابعة تطبيق خفض اسعار البنزين بمطروح (2)
متابعة تطبيق خفض اسعار البنزين بمطروح (2)

 

متابعة تطبيق خفض اسعار البنزين بمطروح (3)
متابعة تطبيق خفض اسعار البنزين بمطروح (3)

 

متابعة تطبيق خفض اسعار البنزين بمطروح (4)
متابعة تطبيق خفض اسعار البنزين بمطروح (4)

 

متابعة تطبيق خفض اسعار البنزين بمطروح (5)
متابعة تطبيق خفض اسعار البنزين بمطروح (5)

 


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