اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تحرير 8 محاضر مخالفات تموينية لمحلات وسوبر ماركت بـ4 قرى جنوب الأقصر

السبت، 11 أبريل 2020 11:28 ص
صور.. تحرير 8 محاضر مخالفات تموينية لمحلات وسوبر ماركت بـ4 قرى جنوب الأقصر تحرير 8 محاضر مخالفات تموينية لمحلات وسوبر ماركت بـ4 قرى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد رجال إدارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملات تموينية على المحلات والسوبر ماركت بقرى ونجوع المدينة وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بالمحافظة، وبناءاً على الخطة التي وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا تم تشكيل لجنة للمرور على المحلات التجارية لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار ومنع محاولات الإحتكار أو الإستغلال.

وخلال تلك الحملات قاد عبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، حملات بالتنسيق مع إدارة التموين بإسنا والطب البيطرى والصحة والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 محاضر صلاحية وعدم إعلان أسعار وذلك بقرية النجوع والحليلة، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا بحملة بالتنسيق مع إدارة التموين بإسنا والطب البيطرى والصحة والإشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 6 محاضر منها مخالفات صلاحية وعدم إعلان أسعار ولحوم غير صالحة وسلع مجهولة المصدر وذلك مدينة اسنا ونجع الشيخ فضيل وقرية أصفون.

ومن جانبه أكد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أن الحملة مستمرة يومياً لضبط الأسواق والأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من التموين والصحة والطب البيطري.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بناءاً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، تواصل المديرية من حملاتها اليومية للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، حيث تم التأكد بأن الحالة التموينية منضبطة وجميع السلع متوفرة، كما يوجد مرور دائم ومستمر على جميع الأنشطة داخل المحافظة، وأسواق الخضار تعمل بكامل طاقتها مع توافر جميع أنواع الخضر والفاكهة، وتم التنبيه بكل حزم على ضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشادية والإعلان عنها، وجارى تحرير جنح أمن دولة طوارئ لكل المخالفين، كما تم المرور علي مطحن الإتحاد وأرمنت وإسنا وتم التأكد من صرف ثلاثة حصص للمخابز البلدية.

1 تحرير 8 محاضر مخالفات تموينية لمحلات وسوبر ماركت بـ4 قرى جنوب الأقصر
 تحرير 8 محاضر مخالفات تموينية لمحلات وسوبر ماركت بـ4 قرى جنوب الأقصر

 

تحرير محاضر تموين لمخالفات بقرى النجوع والحليلة بمدينة إسنا
تحرير محاضر تموين لمخالفات بقرى النجوع والحليلة بمدينة إسنا

 

جانب من الحملات التموينية بقرى مدينة اسنا
جانب من الحملات التموينية بقرى مدينة اسنا

 


الاقصر

حملات تموينية بالاقصر

اخبار الاقصر

مخالفات تموينية

اخبار التموين

مخالفات محلات القرى

اخبار المحافظات

تموين الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار بنك جنوب الأقصر

السبت، 11 أبريل 2020 11:15 ص

صور.. شاهد عمال النظافة بالأقصر بالملابس الوقائية الجديدة لحمايتهم من العدوى

السبت، 11 أبريل 2020 11:05 ص

صور.. بدء العمل بالأسعار الجديدة للبنزين بالأقصر إعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً

السبت، 11 أبريل 2020 10:59 ص

صور.. مستشفى الأقصر العام تستكمل حملات الرش والتطهير للغرف والأقسام والأسرة

السبت، 11 أبريل 2020 10:57 ص

انطلاق حملة مكبرة لتعقيم المنشآت والشوارع بالأقصر لمكافحة كورونا.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 09:34 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

آخرهم أحمد فهمى.. نجوم تركوا الرياضة من أجل الفن

آخرهم أحمد فهمى.. نجوم تركوا الرياضة من أجل الفن

إلغاء موكب الطرق الصوفية احتفالا برؤية هلال شهر رمضان بسبب كورونا

إلغاء موكب الطرق الصوفية احتفالا برؤية هلال شهر رمضان بسبب كورونا

انتهاء اليوم السابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم السابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة