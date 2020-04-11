صور.. تحرير 8 محاضر مخالفات تموينية لمحلات وسوبر ماركت بـ4 قرى جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال إدارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملات تموينية على المحلات والسوبر ماركت بقرى ونجوع المدينة وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بالمحافظة، وبناءاً على الخطة التي وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا تم تشكيل لجنة للمرور على المحلات التجارية لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار ومنع محاولات الإحتكار أو الإستغلال.

وخلال تلك الحملات قاد عبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، حملات بالتنسيق مع إدارة التموين بإسنا والطب البيطرى والصحة والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 محاضر صلاحية وعدم إعلان أسعار وذلك بقرية النجوع والحليلة، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا بحملة بالتنسيق مع إدارة التموين بإسنا والطب البيطرى والصحة والإشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 6 محاضر منها مخالفات صلاحية وعدم إعلان أسعار ولحوم غير صالحة وسلع مجهولة المصدر وذلك مدينة اسنا ونجع الشيخ فضيل وقرية أصفون.

ومن جانبه أكد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أن الحملة مستمرة يومياً لضبط الأسواق والأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من التموين والصحة والطب البيطري.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بناءاً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، تواصل المديرية من حملاتها اليومية للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، حيث تم التأكد بأن الحالة التموينية منضبطة وجميع السلع متوفرة، كما يوجد مرور دائم ومستمر على جميع الأنشطة داخل المحافظة، وأسواق الخضار تعمل بكامل طاقتها مع توافر جميع أنواع الخضر والفاكهة، وتم التنبيه بكل حزم على ضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشادية والإعلان عنها، وجارى تحرير جنح أمن دولة طوارئ لكل المخالفين، كما تم المرور علي مطحن الإتحاد وأرمنت وإسنا وتم التأكد من صرف ثلاثة حصص للمخابز البلدية.



تحرير 8 محاضر مخالفات تموينية لمحلات وسوبر ماركت بـ4 قرى جنوب الأقصر



تحرير محاضر تموين لمخالفات بقرى النجوع والحليلة بمدينة إسنا