اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. الإسكندرية تواصل حملات إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة

السبت، 11 أبريل 2020 02:34 م
صور.. الإسكندرية تواصل حملات إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة إزالة التعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت محافظة الإسكندرية حملات استرداد وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

ونشرت وزارة التنمية المحلية، فى بيان لها اليوم، فيديو وصور لجهود المحافظة فى الحملات، والتأكيد على أن الدولة قادرة على فرض سيادة القانون واستعادة حقوقها كاملة وإزالة أى تعديات على الأراضى.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، تقوم بترسيخ هيبة الدولة، ولن تسمح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .

وأشار شعراوى إلى أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات التى تقوم المحافظات بإشراف المحافظين ونوابهم وسكرتيرى العموم ، والتى أسفرت عن 500 حالة إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة واستعادة حوالى مليون متر مربع ، و2500 حالة إزالة لمخالفات البناء بإجمالى 40 ألف متر مربع، 2100 حالة إزالة لتعديات وبناء على الاراضى الزراعية بمساحات حوالى 1200 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن المحافظات ستواصل جهودها على مدار اليوم لإزالة كافة مخالفات المبانى والتعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الاراضى الزراعية بمنتهى الشدة والحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية فى هذا الشأن .

WhatsApp Image 2020-04-11 at 1.33.01 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-04-11 at 1.33.01 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-04-11 at 1.33.02 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-04-11 at 1.33.02 PM (2)
 

 

WhatsApp Image 2020-04-11 at 1.33.02 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-04-11 at 1.33.03 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-04-11 at 1.33.03 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-04-11 at 1.33.04 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-04-11 at 1.33.04 PM
 

الإسكندرية

التنمية المحلية

إزالة التعديات على الاراضى

إزالة التعديات على أملاك الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة