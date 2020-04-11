اليوم السابع
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صور.. استمرار الحملة المكبرة لتطهير الأسواق والشوارع بمطروح

السبت، 11 أبريل 2020 04:15 م
صور.. استمرار الحملة المكبرة لتطهير الأسواق والشوارع بمطروح تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح
مطروح - حسن مشالي

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تواصل الحملة المكبرة للتطهير والنظافة الشاملة، التي أطلقها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الجمعة، أعمالها في جميع مدن المحافظة، لليوم الثاني على التوالي وفق خطة يتم تنفيذها بمشاركة عدد من الجهات المعنية، لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار لأعمال الرش والتطهير لكافة المواقع والمنشآت الحكومية والعامة طوال الأسبوع.

ويشارك رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، في أعمال الرش والتطهير في عدد من المناطق والمواقع والمنشآت العامة والحكومية، بمدينة  مرسى مطروح من بينها سوق الخضار وشارع التهريب وموقف السيارات، وكذلك بمدينة براني فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا، كما   شهدت شوارع مدينة مرسي مطروح، رش المياه المعقمة بالكلور، في شوارع علم الروم والكورنيش،  مع استمرار أعمال النظافة والرش والتطهير في معظم مناطق المدينة، ولمدة يومين مع استمرار لأعمال الرش والتطهير بالمياه المعالجة بالكلور في جميع المناطق.

وشاركت معدات الحملة الميكانيكية، بمدينة برانى، ضمن تكثيف أعمال النظافة والرش والتطهير، تحت إشراف العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى.

كما تم تكثيف أعمال النظافة والتطهير بمدينة الضبعة، تحت إشراف اللواء هانى يوسف رئيس مركز ومدينة الضبعة.

واصطفت جميع الجهات المشاركة بمدينة العلمين، في عمليات الرش والتطهير والكشف علي المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه مطروح والحماية المدنية والشئون الصحية العلمين،  تحت إشراف رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين، و بحضور الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمطروح.

تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (1)
تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (1)

 

تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (2)
تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (2)

 

تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (3)
تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (3)

 

تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (4)
تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (4)

 

تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (5)
تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (5)

 

تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (6)
تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (6)

 

تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (7)
تطهير الأسواق والمناطق العامة بمطروح (7)

 


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