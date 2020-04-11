صور.. استرداد 200 فدان بالمنيا وإزالة مبانى مخالفة وتعديات بالشرقية والغربية

المحافظات - حسن عبد الغفار - إيمان مهنى - محمد طارق

قال اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التى تمر بها البلاد.

وأعلن المحافظ أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت أمس الجمعة 10 حالة، على مساحة 200 فدان و 7 قيراط و18 سهم على أراضى زراعية، و 27 حالة إزالات مبانى على مساحة 2669 .

أكد المحافظ، على استمرار الحملات لتطبيق أحكام القانون والتصدى بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التى تمر بها البلاد.

وكان المحافظ قد تابع اليوم خلال جولة مفاجأة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق المنيا الزاوية، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل.

كما قاد المحافظ حملة مكبرة، نجحت فى استرداد ألف فدان تقريباً لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوى بالطريق الصحراوى الغربي، وهى ارض لم يتم تقديم أى طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهى عبارة عن ارض فضاء ليس بها أى مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدى عليها، مستغلين الظروف الطارئة التى تمر بها الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية

كما شن مجلس مدينة قطور فى محافظة الغربية، برئاسة اللواء محمد المجبر رئيس المدينة، حملات ازالة فى المهد لحالات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بمشاركة الأجهزة الأمنية بدائرة المركز .

و تم إزالة 6 حالات بناء وتعدى على الأرض الزراعية ، ومبانى مخالفه فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفات، كما تم إزالة حالة على الأرض الزراعيه بعزبة الشركة التابعة لقرية سماتاى على مساحة 170م ، وإزالة كلية فى المهد لمقبره على أرض زراعية بعزبة سليمان بمساحة 12م ، إزالة فى المهد لتعدى على الأرض الزراعية وأعمدة حديدية لعمل مزرعة مواشى بقرية بلتاج على مساحة 225 م ، وكذا فك شدة خشبيه لاعمده لتطوير مخالفه تعدى على الأرض الزراعيه بقرية بوريج على مساحة 120م .

كما تم إزالة فى المهد لبناء مخالف داخل الحيز العمرانى بقرية صرد على مساحة 60م ، وإزالة فى المهد بسور بعزبة السرايا الصغرى التابعة لقرية دماط على مساحة 14م، وأكد رئيس المركز على متابعة تنفيذ الإزالة فى المهد على جميع التعديات والمبانى المخالفة وتنفيذ القانون على المخالفات بكل حزم.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أعلن عن انتاج صندوق جديد لجمع القمامة محكم الغلق بالتعاون مع احدى الشركات الخاصة، موضحا أن التصميم الهندسى للصندوق يسمح بإلقاء القمامة بداخله، كما يوجد بالصندوق باب أحادى الفتح وله منزلق يصعب الوصول للقمامة داخله من أعلى، حيث يستحيل فتح الصندوق بغير الأداة الخاصة به إلا من خلال مسئول الحى .

أشار محافظ الغربية، إلى أن الهدف من إنتاجه الحفاظ على القمامة حال تدويرها والحد من تبعثرها خارج الصناديق التقليدية ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، إلى جانب تسهيل عمل سيارات جمع القمامة والحد من تراكمها فى الشوارع، مضيفا انه سيتم تعميم الصناديق فى كافة مراكز المحافظة.

يذكر أن الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ قد قام بالتصميم الهندسى للصندوق بالتعاون مع استشارى المحافظة للأعمال الميكانيكية الدكتور محمد الحضرى بالتعاون مع احدى الشركات الخاصة، وقد تمت تجربة الصندوق فى حى ثان طنطا وجارى تصنيع عدد من الصناديق بشكل اكبر لتوزيعها فى نقاط التجميع .

رصد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خلال زيارة مفاجئة لمركز ومدينة مشتول السوق، إستكمال أعمال بناء لمبنى مقام بالمخالفة وبمراجعته بمعرفة رئيس المدينة تبين أنه غير مستوفى لإشتراطات الترخيص، ليأمر بإزالته فوراً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإحالتها للنيابة العسكرية ، طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على الرقعة وعدم السماح بالتعدى عليها واتخاذ كتفة الإجراءات القانونية حيال المتعديين .

أكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة فى التعامل بحسم مع ملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن ستواصل جهودها على مدار اليوم لإزالة كافة مخالفات المبانى والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية .

ناشد المواطنين بضرورة الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإتخاذ المسار القانونى الصحيح، مؤكداً أن المحافظة ستتصدى بحسم لمحاولات إستغلال ضعاف النفوس إنشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والإقدام على أعمال البناء المخالف والعشوائى .



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إزالة التعديات على الأراضي الزراعية