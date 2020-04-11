اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 09:29 م
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صور.. أهالى أخميم بسوهاج يطالبون بتغطية ترعة ساحل محروس

السبت، 11 أبريل 2020 09:20 م
صور.. أهالى أخميم بسوهاج يطالبون بتغطية ترعة ساحل محروس أهالى أخميم بسوهاج يطالبون بتغطية ترعة ساحل محروس
سوهاج – عمرو خلف

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مشكلة حقيقية يعانى منها أهالى نجع التعليقة البحرى التابع لمركز اخميم بمحافظة سوهاج، حيث أن الاهالى حاولوا مرارا وتكرارا وبالموافقة على تغطية ترعة ساحل محروس والمحاطة بالعمارات السكنية دون جدوى، حيث أن الترعة تسبب مشاكل عديدة للاهالى وتمثل خطورة على الأطفال، حيث وقعت العديد من الحوادث فيها بسقوط عدد من الأطفال، بلاضافة إلى انتشار الاوبئة والحشرات والأمراض حيث تقبع الترعة بجوار الوحدات السكنية .

أهالى النجع حصلوا على موافقة من هندسى رى أخميم بالمموافقة على تغطيتها، حيث أنها مطابقة للمواصفات إلا أن مسئولى الرى رفضوا تغطيتها وأقروا انها لا تخضع للشروط مما اثار استياء الاهالى والذين يسعون منذ سنوات بتغطيتها لحمايتهم من الامراض وحفاظا على أرواج الاطفال .

انتقل "اليوم السابع" إلى مركز أخميم بمحافظة سوهاج، والتقى عددا من الاهالى أحمد البدرى وسيد محمد أحمد وصابر سعد ومحمد على حيث قالوا أنهم يعانون منذ سنوات طويلة من ترعة ساحل محروس وتقدموا بالعديد من الطلبات لمسئولى الرى بمحافظة سوهاج لتغطيتها حيث أن الترعة تقع وسط الكتلة السكنية وسبب العديد من المخاطر للأطفال حيث سقط بعا عددا منهم بالاضافة إلى انتشار الاوبئة والامراض والحشرات والروائح الكريهة أمام منازلهم وحصلوا على موافقة من ادارة هندسة الرى باخميم بتغطيتها الا أن مسئولى الرى بالمديرية رفضوا تغطيتها بعدما قرروا أنها لا ينطبق عليها شروط التغطية .

وأضاف الاهالى أن الترعة ينطبق عليها الشروط حيث انها تقع وسط الكتلة السكانية ولكن لم يستجيب المسئولين لمتطلباتهم حيث أن لديهم اوراق مثبت بها انه لا مانع من تغطية الترعة مناشدين المسئولين بمديرية الرى بسوهاج بالاستجابة لمطالبهم وتغطية الترعة والتى تسبب مخاطر عديدة لهم وتقع وسط المساكن وبها روائح كريهة وابئة ولكن لم يتدهل احد حتى الان لحل مشكلتهم.

ومن حانبه قال المهندس محمد طايع مدير عام الرى بمديرية الرى بسوهاج أنه تمت معاينة ترعة ساحل محرس بنجع التعليقة بمركز أخميم وتبين انه لا تصلح للتغطية حيث أن هناك ضوابط وقواعد للتغطية منها أن تكون بجوار منشات حكومية بالاضافة إلى انه لا يوجد بها شبكة صرف صحى ولا بد أن تقع وسط كتلة سكنية عميقة .

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