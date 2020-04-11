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صحيفة موريتانية: إصابة وزير خارجية النيجر بكورونا بعد مشاركته اجتماع بالفيديو

السبت، 11 أبريل 2020 03:18 م
صحيفة موريتانية: إصابة وزير خارجية النيجر بكورونا بعد مشاركته اجتماع بالفيديو وزير خارجية النيجر كالا أنكوراو
كتب مصطفى عنبر

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قالت صحيفة «صحراء ميديا» الموريتانية، إن فحوصات طبية أكدت إصابة وزير خارجية النيجر كالا أنكوراو، بفيروس «كورونا» المستجد.

 

وتعد هذه هي أول إصابة مؤكدة بالفيروس في صفوف المسؤولين بالنيجر، في حين سجلت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة 410 إصابات مؤكدة بالفيروس، توفيت منها 11 حالة، وشفيت أربعون. بحسب الصحيفة

 

وشارك وزير خارجية النيجر الخميس الماضى في اجتماع لوزراء خارجية دول الساحل الخمس (موريتانيا، النيجر، تشاد، مالي وبوركينا فاسو)، عبر تقنية الفيديو خصص لمناقشة محاربة فيروس «كورونا» المستجد والتطورات الأمنية في المنطقة.

 

وكان عدد من وزراء بوركينا فاسو قد أصيبوا بالفيروس، من ضمنهم وزير الخارجية الذي أعلن بشكل رسمي أنه شفي تماماً.

 

وأغلقت دول الساحل الخمس حدودها البرية والجوية، وفرضت إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، ولكنها ما تزال تعاني من مشاكل في السيطرة على الحدود بسبب انتشار شبكات التهريب ونشاط الجماعات المسلحة.

 

 


النيجر

وزير خارجية النيجر

فيروس كورونا

كورونا

موريتانيا

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