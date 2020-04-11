صحيفة إيرانية تصدر نسخة ورقية مغلفة وتطرح قفازات هدية مع العدد لمواجهة كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

عادت الصحافة الإيرانية الورقية للإصدار مجددا، اليوم، السبت، وذلك بعد أن تم منعها من النشر والطباعة الأسبوع الماضى بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للحد من نشر الفيروس.

اللافت أن صحيفة ايران التابعة للحكومة الإيرانية، ابتكرت طريقة جديدة فى التوزيع، حيث قامت بتوزيع نسخها مغلفة ووضعت بداخلها قفازات هدية مع العدد، للأمان الصحى لجمهور قراءها.

وخلال توقفها عن النشر، التزمت الصحف بالنشر الإلكترونى على مواقعها عى مدار الأسبوع الماضى.

وتستأنف محافظات إيران اليوم الأنشطة الاقتصادية منخفضة المخاطر، باستثناء العاصمة طهران، والتى جاءت بقرار من اللجنة العليا لمكافحة كورونا برئاسة الرئيس حسن روحانى، واقرار خطة التباعد الاجتماعى الذكى.

وكان أعرب مساعد وزير الصحة الإيراني، عن ثقته بنجاح المرحلة الجديدة من خطة التباعد الذكي والبروتوكولات الصحية للنشاط النقابي والاقتصادى.

وقال حريرجي إنه سيتم إغلاق أي مكان للنشاط الاقتصادي لا يراعي البروتوكولات الصحية، وإن السلطات لن تتسامح بهذا الشان، مؤكدا أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصناعة أعلنت عن بروتوكولات صحية وزعتها على أصحاب المهن، وينبغي عليهم التوقيع على تعهد للالتزام بها.

يأتى ذلك بينما تواصل احصاءات كورونا الارتفاع، وأعلنت الصحة الإيرانية اجمالى عدد الوفيات بفيروس كورونا 4232، بينما وصل عدد الإصابات الإجمالي 68192.