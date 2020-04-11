صحة الشرقية تستعرض استعدادات الهلال الأحمر لمجابهة فيروس الكورونا

الشرقية - إيمان مهنى

اجتمع الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجمعية الهلال الأحمر، برئاسة النائب الدكتور محمد حبيب رئيس الجمعية بالشرقية ، وعضو مجلس النواب ، وتناول الإجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الصحة والهلال الأحمر بالشرقية فى مجابهة الأزمة الراهنة، والخطط البديلة، من حيث توفير الأماكن لإحالة الحالات المشتبه تعرضهم للإصابة بالأمراض التنفسية مع توفير أماكن للعزل ، فى حالة حدوث أى مستجدات طارئة، وقام وكيل الوزارة ومجلس إدارة الجمعية بزيارة الأماكن المختلفة المتاحة لذلك، مع تفقد الغرف والتجهيزات الموجودة، ومناقشة الاحتياجات اللازمة فى حالة تنفيذ هذه الخطة.

فى سياق متصل ، أعلنت محافظة الشرقية ، تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحى ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبى على الوافدين للمحافظة بإستخدام أجهزة الكاشف الحرارى لرصد أى حالة إرتفاع فى درجات الحرارة ولرصد أى حاله مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد على أن يتم التعامل معها فورا بالتنسيق مع مديرية الشؤن الصحة ومرفق الإسعاف بالإضافة إلى إجراء أعمال تعقيم وتطهير للسيارات كإجراء إحترازى ووقائى للحد من انتشار الفيروس لتتحول الأكمنه الأمنية الى نقاط رصد حقيقية تساعد فى إحكام الرقابة والسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره .

بتشكبيل فرق عمل مدربة لإجراء المسح الحرارى على رواد القطارات بمحطات السكك الحديدية الرئيسية ولرصد أى حالات مشتبه إصباتها بالفيروس والتعامل معها فوراً بالتنسيق مع مديرية الصحة لإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة مع الحالة.

أكد محافظ الشرقية ، أن عملية المسح الحرارى التى ستجرى فى الأكمنه الثابته ما هى إلا إجرءات إحترازية ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولإحكام الرقابة والسيطرة على مداخل ومخارج المحافظة وللحد من انتشار العدوي، مشيرا إلى أن الفرق الطبية ستعمل على مدار اليوم وخلال ساعات الحظر للتعامل مع العناصر المستثناه من قرار الحظر مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بأكثر من فريق طبى خاصة فى المنافذ و الاكمنة التى تشهد كثافة عاليه فى حركه عبور السيارات إلى نطاق المحافظة

ناشد المحافظ المواطنين القادمين للمحافظة بالتعاون مع الفرق الطبيه والإلتزام بالارشادات الصحيه لسرعة إنهاء إجراءات دخولهم للمحافظة ولرصد الحالات المشتبه بها والتعامل الفورى معها .

وكيل صحة الشرقية مع فريق جمعية الهلال الأحمر

وكيل صحة الشرقية مع فريق جمعية الهلال الأحمر

وكيل صحة الشرقية مع فريق جمعية الهلال الأحمر

وكيل صحة الشرقية مع فريق جمعية الهلال الأحمر