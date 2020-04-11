اليوم السابع
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صحة الشرقية: تدريب مكثف بمستشفيات الصحة على أعمال العناية المركزة

السبت، 11 أبريل 2020 10:17 م
صحة الشرقية: تدريب مكثف بمستشفيات الصحة على أعمال العناية المركزة جانب من تدريب العاملين بمستشفى الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قامت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، بتنفيذ الدورات التدريبية المكثفة لتدريب أطباء الباطنة العامة، والتخصصات الطبية الأخرى "القلب، الصدر، الحميات، الجهاز الهضمى، المتوطنة، النفسية والعصبية" بمستشفيات الصحة بالمحافظة، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتدريب والتعليم الطبى المستمر، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وفى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية العلاجية، استعدادا لأى مستجدات تخص فيروس كورونا.

 

وقام اليوم مشرف العنايات المركزة بمستشفى فاقوس النموذجى بتدريب الفرق الطبية بالمستشفى من الأطباء، على أعمال العناية المركزة المختلفة للاستعانة بهم بالنوبتجيات بالعنايات المركزة وقت الحاجة، والتدريب على كيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وكيفية عمل الإنعاش القلب الرئوى، والمتقدم، للأطباء والتمريض، مع التدريب على سبل التعامل الآمن مع المرضى بالعناية.

 

وفى سياق متصل، قام فريق التدريب وفريق مكافحة العدوى وفريق الجودة بمستشفيات "فاقوس النموذجى، والأمراض الصدرية، والصالحية الجديدة المركزي، تحت إشراف مديرى المستشفيات، بتنفيذ دورات تدريبية للفرق الطبية وهيئة التمريض بكل مستشفي، على طرق تطبيق سياسات الجودة بالمستشفي، وأساليب وسياسات مكافحة العدوي، للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومكافحة انتشار العدوى داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع مريض العناية، مع التدريب على كيفية متابعة الحالات المرضية للحصول على أفضل خدمة طبية، وكيفية إتباع الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى أثناء التعامل مع مرضى الأمراض التنفسية، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة.

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

 

وبدوره، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من شباب المحافظة وتعاونهم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقيام بحملات النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

أكد المحافظ، أن وعى المواطن الشرقاوى بأهمية دوره فى المرحلة الحاليه التى تمر بها البلاد فى مواجهه أزمة فيروس كورونا ومدى التزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتوقيتات حظر التجوال، هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى إنتهاء هذه الأزمة.

 

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

 

 


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