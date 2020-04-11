شفاء حالة إصابة بفيروس كورونا من قرية الهياتم

الغربية عادل ضرة

شفيت اليوم، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من قرية الهياتم مركز المحلة، بعد تحويلها إلى مستشفي العجوزة بالقاهرة للتأكد من إصابتها بتاريخ 29/3 وبعد العديد من الفحوصات التي أجريت والتى أكدت سلبية نتائجها قرر الأطباء المختصين خروجها من المستشفي والعودة إلى منزلها.

من ناحية آخرى تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مستشفي الحجر الصحي بكفر الزيات لمتابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطاقم الطبي.

ووجه وكيل وزارة الصحة، كافة الجهات المعنية بالتشديد علي الطاقم الطبي بالالتزام بإجراءات مكافحة العدوي وضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالتدابير الاحترازية، لحماية الطاقم الطبي من الإصابة مشيرا إلى أنهم جنود هذه الأزمة الراهنة

كما أعرب وكيل وزارة الصحة بالغربية عن تقديره واحترامه لكافة أطباء جامعه طنطا، تحت رئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعه طنطا الذين يشاركون وزارة الصحة في مواجهة فيروس كرونا المستجد.

كما أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كليه الطب أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، و المواطنين، في إدارة هذه الأزمة.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به رجال الأعمال والمتبرعين ، ودعمهم الجيش الأبيض في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد

من ناحية أخرى دعمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية مستشفي الحجر الصحي بكفر الزيات بـ 60 سرير جديد بالفرش

كانت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، قامت بالتنسيق مع سنيه مديرة إدارة كفر الزيات الاجتماعية وبعض الجمعيات بتجهيز 60 سرير كامل بالمراتب والمخدات تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لدعم الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا.