شباب يصطفون فى شوارع ميامى الأمريكية للمطالبة بمساعدة العاطلين بسبب كورونا

اصطف مجموعة من الشباب في شوارع مدينة ميامي، في جنوب شرق ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقاموا بتوزيع منشورات على مستقلي السيارات والمارة في الشوارع لمساعدة المتضررين من الاغلاق الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات الامريكية، وعرضت وسائل اعلام جانب من توزيع الشباب الأوراق التي تحمل مناشدات لمساعدة العاطلين عن العمل.

Huge numbers of people in Miami were lining up to claim unemployment assistance due to #Covid19 pic.twitter.com/AXgyVB9ti5