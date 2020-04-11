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شباب قرية الهياتم يطلقون مبادرة جديدة لمساعدة الأرامل والأيتام بالقرية

السبت، 11 أبريل 2020 12:50 م
شباب قرية الهياتم يطلقون مبادرة جديدة لمساعدة الأرامل والأيتام بالقرية تجهيز مساعدات لتوزيعها على الأرامل وايتام قرية الهياتم
الغربية - عادل ضرة

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أطلق عدد من شباب قرية الهياتم مركز المحلة بمحافظة الغربية، مبادرة جديدة لمساعدة الأيتام والأرامل مع أبناء القرية، بعد قرار عزلها ومنع دخول وخروج أحد منها بسبب ظهور 10حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسبب فرض العزل على القرية، فى عدم استطاعة العماله اليومية فى اداء مهام عملهم.

وبعد نجاح المبادرة الأولى التي اطلقها الشباب بتجميع 150ألف جنيه وتوزيعهم على الأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تجميع 4ألاف شنطة سلع غذائية وتوزيعها على الفقراء بالقرية، أطلق الشباب المبادرة الثانية لتجميع شنط سلع غذائية وتموينية، لتوزيعها على الأرامل  والمحتاجين وايتام القرية.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، برئاسة امانى النادري وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية قد جهزت  4آلاف كرتونة سلع غذائية ومستلزمات تطهير للأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة المتضررة من حظر التجوال بقرية الهياتم بالمحلة، والتي ظهرت بها 10حالات إصابة بفيروس كورونا

يأتي ذلك لتوفير كافة الدعم، لأهالى قرية الهياتم، بعد فرض العزل الصحي على القرية، ومنع خروج او دخول احد منها، عقب ظهور 10إصابات بفيروس كورونا بالقرية.

وعقدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اجتماعا مع مسئولي الجمعيات الأهلية لبحث سبل تقديم الدعم لسكان قرية الهياتم، وتم تجهيز 4آلاف كرتونة سلع غذائية وتموينية والمطهرات وإرسال السيارات للقرية، وتوزيعها على الأسر الفقيرة والعماله غير المنتظمة، وتم تشكيل لجنة مشتركة من  التضامن الاجتماعي وشباب من القرية، وتم توزيع الكراتين على الاهالى داخل الوحدة الاجتماعية بالقرية، بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة.

كما دفعت مشيحة الأزهر الشريف بسيارات محملة بـ800كرتونة سلع غذائية للأسر الفقيرة بالقرية.

من ناحيه اخرى وزع  عدد كبير من شباب قرية الهياتم المتطوع 4آلاف شنطة سلع تموينية وغذائية، على الفقراء من ابناء القرية والعمالة غير المنتظمة، أكثر الفئات تضررا من الأزمة التي تعرضت لها القرية، بعد فرض العزل التام عليها ومنع خروج أو دخول اي شخص، عقب ظهور 10حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

 


الهياتم

قرية الهياتم

قريه الهياتم

الهياتم مركز المحلة الكبرى

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