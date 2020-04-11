اليوم السابع
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شاهد بالفيديو رسالة المنشد ياسين التهامى للعالم بشأن كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 04:25 م
شاهد بالفيديو رسالة المنشد ياسين التهامى للعالم بشأن كورونا المنشد ياسين التهامى
كتب لؤى على

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وجه  المنشد ياسين التهامى رسالة مصورة بشأن فيروس كورونا ، وجهها للعالم، دعا خلالها الله ان يرفع البلاء عن العباد و البلاد، مشيداً فى الوقت نفسه بما تتخذه الدولة من اجراءات لسلامة المواطنين ، داعيا الله قائلا: اللهم يامن سبق رحمتك غضبك وانت ارحم بعبادك عاملنا بالإحسان نستغفرك ونتوب إليك ان تحفظ وطننا وولاة امورنا وولى امرنا المتحمل للامانة قائد مسيرة السلام و الامن و الامان الرئيس الانسان عبد الفتاح السيسى.

وتابع :أيها العالم اعلم بان هذا الكون له رب رؤوف رحيم غنى عنى وعنك وعن العالم اجمع لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية شديد البطش جبار.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إطلاق خدمة الرد الآلي عبر تطبيق "واتساب" للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة ، أن تلك الخدمة مجانية وتقدم للمواطنين إجابات حول أهم الاستفسارات عن فيروس كورونا من وزارة الصحة والسكان المصرية على مدار اليوم ، مشيرة إلى أن خدمة رسائل "واتساب" ستكون بمثابة مصدر مركزي للمعلومات الدقيقة والموثوقة التي يتم تحديثها باستمرار حول فيروس كورونا (كوفيد-19) لتوفير استجابات سريعة للمصريين والمقيمين غير المصريين على أرض جمهورية مصر العربية.
 
وأكدت وزارة الصحة ، إلى أنه بمجرد أن يتم حفظ الرقم 01553105105 ضمن جهات الاتصال على الهاتف المحمول أول الدخول إلى ذلك الرابط  https://wa.me/201553105105  ثم إرسال كلمة Hi في رسالة على تطبيق "الواتساب"، يمكن البدء في الخدمة، وسوف تظهر بعدها قائمة من الاختيارات يمكن للمستخدم أن يختار من بينها ويستقبل من خلالها الإرشادات اللازمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، بالإضافة إلى روابط من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة للحصول على المزيد من المعلومات. 

ياسين التهامى

الشيخ ياسين التهامى

وزارة الصحة

فيروس كورونا

اخبار مصر

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