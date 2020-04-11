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سنغافورة تفرض ارتداء الأقنعة حتى بعد انتهاء فترة الإغلاق للسيطرة على كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 04:08 م
سنغافورة تفرض ارتداء الأقنعة حتى بعد انتهاء فترة الإغلاق للسيطرة على كورونا كمامات
كتب محمد جمال

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وكتب وزير التنمية الوطنية، لورانس وونج في منشور على موقع (فيسبوك): "الإجراءات الأكثر صرامة ضرورية"، حيث إنه لا يتم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم.

 

وكانت الحكومة قد أغلقت بعض المناطق في المتنزهات ومحميات طبيعية أمس الجمعة، وأضاف وونج اليوم السبت: "نظرياً، يمكن إبقاء معظم الأماكن مفتوحة، طالما يتم الالتزام  بإجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم. لكننا نرى على نطاق واسع  أن ذلك من الصعب تحقيقه".

 

وكانت وزارة الصحة في سنغافورة قد أعلنت أمس الجمعة، تشخيص إصابة 198 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الأربعة وعشرين ساعة السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في البلاد إلى 2108.

 

وأشارت الوزارة إلى وفاة شخص سابع بعد تشخيص إصابته أيضاً بالفيروس الذي يهاجم الجهاز التنفسي.

 

وسجلت سنغافورة قبل شهر 166 حالة فقط، وهي أرقام رغم ضآلتها، تم الإشادة بها كنموذج مثالي للسيطرة على الأمراض.


كمامات

كورونا

فيروس كورونا

سنغافورة

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