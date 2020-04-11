سفير فلسطين يعلن شفاء المواطن الفلسطينى المصاب بفيروس كورونا بمصر

أ.ش.أ

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، شفاء الفلسطينى المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذى أصيب قبل أسبوع عقب عودته من الخارج مرورا بمصر فى طريقه إلى قطاع غزة.

وأكدت السفارة - فى بيان - أن الوضع الصحى للفلسطينى بخير، حيث تحولت نتيجة إصابته بالفيروس من إيجابية إلى سلبية.

وتتقدم السفارة بخالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة المصرية والجهات المعنية التي تحرص على تقديم العلاجات الأولية اللازمة لعلاج المصابين المصريين والوافدين، على حد سواء.