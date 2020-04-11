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سبت لعازر.. تعرف على قصة صديق المسيح الذى أقامه من القبر

السبت، 11 أبريل 2020 12:40 م
سبت لعازر.. تعرف على قصة صديق المسيح الذى أقامه من القبر قبر لعازر
كتبت سارة علام

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يحتفل الأقباط اليوم بذكرى سبت لعازر، إذ ترأس الأنبا يوليوس أسقف الخدمات الاجتماعية، صلوات القداس الإلهى اليوم بتلك المناسبة، وفى النقاط التالية أبرز معلومات عن هذا اليوم.

 

1- سبت لعازر Lazarus Saturday, هو ذكرى قيامة لعازر من القبر، ويعتبر هذا العيد عيد الأطفال، يقام يوم السبت الذي يسبق أحد الشعانين بمناسبة إحياء لعازر الصدّيق صديق المسيح على يد السيد المسيح بعد أربعة أيام من رقاده (أو ذي الأربعة الأيام) ولا يزال قبر لعازر الأول موضوع إكرام في بلدة بيت عنيا قرب القدس التي تحمل حتى اليوم اسمه وتدعى بالعربية "العيزرية".

2- فيه فرح الأطفال و سرورهم يحلمون به قبل مجيئه بأيام و يهيئون أنفسهم لهذه المناسبة بشراء الملابس والأحذية الجديدة، ويصنعون العصى المزينة بالشرائط. في صباح يوم لعازر ينطلق الأطفال من الكنيسة حاملين معهم "لعازر" و هو عبارة عن قطعة قماش , بعرض 40 سم تقريبا و طول متران , مرسوم عليها ايقونات للمسيح و لعازر , و تبدأ دورة العازر بأقرب بيت من الكنيسة ثم تنطلق إلى كل منازل القرية دون استثناء  و عند دخول الدار يرتلون ابيات مخصصة لقيام العازر من القبر.

3- يبدأ أسبوع الآلام من سبت لعازر لسبت النور ثم يوم الأحد القيامة (عيد الفصح).

4 - تحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى، إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.

                                                  

 


سبت لعازر

قصة سبت لعازر

الأقباط وسبت لعازر

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