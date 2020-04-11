زيادة وفيات كورونا بمستشفيات انجلترا 823 حالة إلى 8937

(رويترز)

ذكر مسؤولون في قطاع الصحة اليوم السبت إن عدد حالات الوفاة في مستشفيات انجلترا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 823 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8937.

وقالت خدمة الصحة الوطنية في انجلترا إن أعمار من توفوا تراوحت بين 11 عاما و102 وإن 33 منهم لم يكن لديهم مشكلات صحية أخرى. يشار إلى أن نادى ليدز يونايتد الإنجليزى أعلن أمس الجمعة إصابة لاعبه السابق ونجم منتخب إنجلترا نورمان هنتر، بفيروس كورونا، ونقله إلى المستشفى، بعدما جاءت نتيجة الفحص الذى أجراه إيجابية.

وقال ليدز يونايتد، "نؤكد أن أسطورة ليدز يونايتد ومنتخب إنجلترا نورمان هنتر يعالج الآن فى المستشفى بعد إيجابية فحص فيروس كورونا".

وأضاف، "نود أن ننتهز الفرصة لتذكير الجمهور ووسائل الإعلام باحترام رغبات نورمان وعائلته وإعطائهم المساحة التى يحتاجونها خلال هذا الوقت العصيب، استمر فى محاربتك يا نورمان، كلنا معك".

ويعد هنتر أحد كتيبة الجيل الذهبى المتوج بكأس العالم عام 1966 مع المنتخب الإنجليزي، فى البطولة التى استضافتها بريطانيا على اراضيها.

وخاض هنتر الذى كان يلعب مدافع 540 مباراة مع ليدز يونايتد خلال مسيرته، وسجّل 18 هدفًا.