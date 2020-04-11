رويترز :حالات الإصابة بكورونا في أمريكا تجاوزت 500 ألف حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 500 ألف شخص على الرغم من وجود دلائل على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم ساعد على الحد من حالات الإصابات الجديدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه الفيروس 30 ألف حالة إلى 35 ألف حالة يوميا بعد أن أصبحت الاختبارات متاحة بشكل أكبر. وعالميا توجد أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا مع تجاوز عدد حالات الوفاة 100 ألف حالة يوم الجمعة.

وتجاوزت حالات الوفاة في الولايات المتحدة 18600 حالة يوم الجمعة مع تحذير المسؤولين من أن من المرجح أن تبلغ حالات الوفاة ذروتها خلال الأسبوع ثم تتراجع بعد ذلك مع توافر أدلة على تراجع حالات الإصابة الجديدة في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

ومع استعداد أمريكيين كثيرين للاحتفال بعطلة عيد القيامة يوم الأحد، حذر أنتوني فوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين وقال "الآن ليس وقت التوقف".