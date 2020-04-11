اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 05:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رويترز :حالات الإصابة بكورونا في أمريكا تجاوزت 500 ألف حالة

السبت، 11 أبريل 2020 05:00 ص
رويترز :حالات الإصابة بكورونا في أمريكا تجاوزت 500 ألف حالة كورونا ومجلس النواب الأمريكى وترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر إحصاء لرويترز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 500 ألف شخص على الرغم من وجود دلائل على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم ساعد على الحد من حالات الإصابات الجديدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه الفيروس 30 ألف حالة إلى 35 ألف حالة يوميا بعد أن أصبحت الاختبارات متاحة بشكل أكبر. وعالميا توجد أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا مع تجاوز عدد حالات الوفاة 100 ألف حالة يوم الجمعة.

وتجاوزت حالات الوفاة في الولايات المتحدة 18600 حالة يوم الجمعة مع تحذير المسؤولين من أن من المرجح أن تبلغ حالات الوفاة ذروتها خلال الأسبوع ثم تتراجع بعد ذلك مع توافر أدلة على تراجع حالات الإصابة الجديدة في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

ومع استعداد أمريكيين كثيرين للاحتفال بعطلة عيد القيامة يوم الأحد، حذر أنتوني فوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين وقال "الآن ليس وقت التوقف".

 


امريكا

كورونا

مجلس النواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل منحة الـحكومة للعمالة غير المنتظمة وآليات صرفها × 8 نقاط

تفاصيل منحة الـحكومة للعمالة غير المنتظمة وآليات صرفها × 8 نقاط

الرى: تطوير مشروعات على مساحة 7476 فدانا باستثمارات 183.739 مليون جنيه

الرى: تطوير مشروعات على مساحة 7476 فدانا باستثمارات 183.739 مليون جنيه

8 حالات لن يتم التصالح عليها وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

شركات الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط تواجه خسائر 23 مليار دولار بسبب كورونا

شركات الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط تواجه خسائر 23 مليار دولار بسبب كورونا

ماذا تفعل إذا خالطت شخصا مصابا بكورونا؟.. الرعاية الصحية تجيب

ماذا تفعل إذا خالطت شخصا مصابا بكورونا؟.. الرعاية الصحية تجيب

اعرف حقك.. كيف يمكنك إعادة أو استبدال السلع ومتى لا يحق لك؟

اعرف حقك.. كيف يمكنك إعادة أو استبدال السلع ومتى لا يحق لك؟

مزاد الخير.. أهالى العزيزة بالدقهلية يجمعون 3 ملايين جنيه لمساعدة متضررى كورونا

مزاد الخير.. أهالى العزيزة بالدقهلية يجمعون 3 ملايين جنيه لمساعدة متضررى كورونا

2000 ميجا وات انخفاض فى الاستهلاك اليومى للكهرباء بسبب كورونا

2000 ميجا وات انخفاض فى الاستهلاك اليومى للكهرباء بسبب كورونا

التضامن تبدأ غدا صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ غدا صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

احذر.. القانون يمنع الإعلان عن أى دواء أو خدمة صحية دون ترخيص

احذر.. القانون يمنع الإعلان عن أى دواء أو خدمة صحية دون ترخيص

الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر الثلاثاء المقبل.. وتحدد مواعيد الاستلام

الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر الثلاثاء المقبل.. وتحدد مواعيد الاستلام

التموين: طرح لحوم طازجة بـ85 جنيها للكيلو و63 للمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية

التموين: طرح لحوم طازجة بـ85 جنيها للكيلو و63 للمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة