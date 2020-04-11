يشار إلى أنه سجلت في روسيا حتى الآن 13584 إصابة مؤكدة بكورونا، وانتقلت العدوى في 82 من أقاليم البلاد، فيما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 106 حالات، وتماثل 250 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، وتجاوز بذلك إجمالي عدد المتعافين من كورونا الألف شخص ووصل إلى 1045..

وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.18 مليون فحص لكورونا.

وتتصدر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 8852 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و58 من الوفيات المسجلة.