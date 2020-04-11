اليوم السابع
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روحاني يحث الإيرانيين على احترام بروتوكولات الصحة بعد تخفيف قيود كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 11:22 ص
روحاني يحث الإيرانيين على احترام بروتوكولات الصحة بعد تخفيف قيود كورونا حسن روحاني
(رويترز)

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 ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن الرئيس حسن روحاني حث الإيرانيين على احترام البروتوكولات الصحية لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي استؤنفت فيه الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في معظم أنحاء البلاد اليوم السبت.

ومن المقرر استئناف العمل فيما يسمى بالشركات منخفضة المخاطر في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم باستثناء العاصمة طهران من 18 أبريل نيسان. وإيران هي أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تضررا من مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله "تخفيف القيود لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية... يجب أن يحترم الناس بجدية التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى".

وتكافح الجمهورية الإسلامية للحد من انتشار العدوى لكن الحكومة قلقة أيضا من أن إجراءات تقييد الحياة العامة لاحتواء الفيروس قد تدمر اقتصادا يرزح بالفعل تحت وطأة العقوبات.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله "في حالة الإغلاق على المدى الطويل قد يصبح نحو أربعة ملايين شخص من العاطلين عن العمل".

وأضاف "يواجه أربعة ملايين موظف غير حكومي توقف الأنشطة أو خفضها وخفض الرواتب والفصل".

وتشكو السلطات الصحية مرارا من أن إيرانيين كثيرين تجاهلوا مناشدات التزام منازلهم وحذرت من موجة ثانية من تفشي المرض في إيران حيث وصل عدد الوفيات إلى 4232 والإصابات إلى 68192.


حسن روحاني

الإيرانيين

فيروس كورونا

إيران

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