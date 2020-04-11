اليوم السابع
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رفع 20 طن قمامة ومخلفات صلبة وتنظيف الشوارع بقرى مركز سوهاج

السبت، 11 أبريل 2020 12:16 م
رفع 20 طن قمامة ومخلفات صلبة وتنظيف الشوارع بقرى مركز سوهاج جانب من الحملة
سوهاج - عمرو خلف

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة  محمد عبد الحميد امبابي حملة نظافة وتجميل  الشوارع بدائرة مركز سوهاج حيث تم رفع 20طن قمامة ومخلفات صلبة من طريق الشيخ محمد وطريق باجا ،

كما تم نظافة بالشوارع الرئيسية بالصلعا ، ورفع قمامة ومخلفات من الشوارع بقرية بندار الكرمانية ، وتونس ، وبلصفورة.

 

وفى وقت سابق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بإشراف  محمد عبد الحميد إمبابي، بتركيب وصيانة الكشافات، وذلك بالوحدات القروية التابعة لمركز سوهاج، ضمن مبادرة حياه كريمة.

وأوضح محمد عبد الحميد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه تم تركيب أشرطة الإنارة بقرية الصلعا وإدفا والكوامل استعدادا لشهر رمضان المبارك.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد إمبابي، حملة إزالة على الأراضى الزراعية حيث تم إزالة  6حالات على مساحة  3قراريط و18 سهما بقرية باجا والسطح.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإشراف محمد عبد الحميد امبابي بحظر إقامة الأسواق الأسبوعية حيث تم إغلاق سوق الأربعاء بقرية عرابة أبو دهب التابعة لمركز ومدينة سوهاج .


 


سوهاج

حملة نظافة

تجميل الشوارع

قمامة

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