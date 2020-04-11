اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان: نسعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين

السبت، 11 أبريل 2020 10:28 م
رئيس جامعة حلوان: نسعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين جولة لرئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، اليوم السبت ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الشئون الإدارية بالجامعة وخلال الجولة التقي عمال الشئون الإدارية.
 
وشدد رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة ،  على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة والجامعة لتجنب احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد  ،مؤكدا  على الالتزام بارتداء الأقنعة والقفازات واتباع إجراءات الحماية والسلامة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المشددة بمتابعة إجراءات السلامة الصحية وحماية العاملين.
 
ووجه رئيس الجامعة ، بتوزيع كمامات على العاملين بالجامعة مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة كل العمال و الموظفين بالجامعة، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
ودعا الدكتور ماجد نجم العاملين كافة إلى ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، الذي يمثل تهديدًا عالميًا ومحليا لحياة الإنسان ، مشيرا إلى أن ذلك لا يأتى الا بالتعاون و التكاتف مع قرارات الحكومة التى تهدف إلى حماية العاملين، مؤكدًا على أن الجامعة تسعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية بالتوازى مع الحفاظ على السلامة والأمن.
 
وعلى جانب آخر ، استطاع طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية واشراف الدكتور محمد حمود أحمد المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية تصميم وتصنيع مشروع جديد من خلال تكامل ماكينة الطباعه ثلاثية الأبعاد 3D Printer مع نظام الهندسة العكسية Revese Engineering، وكأحد التطبيقات العملية للمشروع تم تصنيع كمامة  من مادة PLA  والتى تم تصميمها من قبل إحدى الشركات العالمية  للاستفادة من  التطبيقات العملية لمشاريع التخرج بقسم الهندسة الميكانيكية لهذا العام 2020.
 
 ويهدف التطبيق العملى للمشروع إلى تصنيع كمامة تحقق أعلى وقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد مع تقليل تكاليف استخدام الكمامات القماش المستهلكه حيث أن الكمامة مصنعة من ماده متماسكة وخفيفة على الوجه بالإضافة إلى أنها للاستخدام الشخصى فقط ويمكن تعقيمها وإعاده استخدامها بشكل دائم.
 
وتتكون الكمامة المصنعة من قبل طلاب هندسة حلوان من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول مسئول عن تغطية جزء من جانبى الوجه مع الأنف، الجزء الثاني عباره عن ممرات للتنفس والجزء الثالث عبارة عن غطاء  يركب بعد وضع الفلتر بين الجزء الثاني والثالث.
 
 
كما تم تنفيذ جزء كامل لوقاية العين من العدوى وهو أيضا من تصميم إحدى الشركات العالمية وتم تصنيعها بمعامل الكلية بدعم من أكاديمية البحث العلمى من خلال فريق عمل المشروع  من طلاب الفرقه الرابعه شعبة هندسة الإنتاج ( محمد عبد العاطي عبد المحسن، محمد سيد عبدالله محمود محمد محمود، يوسف عماد احمد، سما احمد كمال، احمد محمد حسن) وذلك تحت إشراف الدكتور محمد حمود أحمد المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية والمشرف على المشروع.
 
 

 


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