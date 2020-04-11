اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتوجه إلى الإسماعيلية لزيارة المنطقة الاستثمارية الحرة

السبت، 11 أبريل 2020 02:12 م
رئيس الوزراء يتوجه إلى الإسماعيلية لزيارة المنطقة الاستثمارية الحرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار -تصوير -سليمان العطيفى

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عقب انتهاء جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمنطقة الاستثمارية "بيراميدز" لتنمية المناطق الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان،  توجه رئيس الوزراء للإسماعيلية، لزيارة المنطقة الاستثمارية الحرة بها، ومتابعة سير  العمل والإجراءات الاحترازية والوقائية. 
 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قام بزيارة المنطقة الاستثمارية "بيراميدز" لتنمية المناطقالصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، يُرافقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
 
وقام رئيس الوزراء بزيارة مصنع "اسكرا اميكو لقياس الطاقة" المملوك لمجموعة السويدي الكتريك، والذي يقوم بانتاجعدادات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع والذكية.
 
 
 
ولدى دخول المنطقة خضع رئيس الوزراء ومرافقوه، لاجراءات الوقاية المُتبعة، ومنها قياس درجة الحرارة، والتعقيم،وارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية.
 
وتفقد رئيس الوزراء كافة اقسام المصنع، وخطوط انتاجه بمختلف المراحل، واستمع الى شرح حول المصنع، وتمتالاشارة الى ان المصنع يضم ألف عامل بنسبة عمالة مصرية 100%، وتبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع 3 ملايين عدادسنوياً، وتمثل حجم الصادرات 60% من إجمالي المبيعات تستهدف الأسواق الأوروبية والأفريقية، وتُقدر قيمة صادراتالشركة بـ50 مليون يورو سنوياً.
 
 
 
 

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