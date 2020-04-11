اليوم السابع
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رئيس الوزراء لرجال الأعمال: احموا العمالة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة

السبت، 11 أبريل 2020 03:40 م
رئيس الوزراء لرجال الأعمال: احموا العمالة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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في ختام جولته اليوم السبت، وقبل مغادرة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تلفزيونية، أكد خلالها على أهمية زيارته للمصانع التي تعمل في محافظتي الشرقية والإسماعيلية في المناطق الاستثمارية والحرة.
 
وأوضح رئيس الوزراء أنه أكد مع أصحاب الأعمال خلال لقائه معهم، على ضرورة حماية العمالة، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء الفئات العمرية الكبيرة أو ذات الظروف الصحية المعينة، وذلك من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على أجازات مدفوعة الأجر، مؤكداً على ضرورة عدم تأثر حجم الأعمال واستمرارها، قائلاً في هذا الصدد: "استمرار المسارين معاً بنفس القوة، الإنتاج والعمل يستمر، ولكن في نفس الوقت كل الإجراءات الإحترازية والصحية نلتزم بها، وبإذن الله تمر مصر علي خير من هذه الأزمة".
 
 
 

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