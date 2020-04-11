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رئيسة وزراء سانت مارتن لشعبها: إذا لم تجدوا الخبز كلوا الحبوب والسردين.. فيديو

السبت، 11 أبريل 2020 01:48 م
رئيسة وزراء سانت مارتن لشعبها: إذا لم تجدوا الخبز كلوا الحبوب والسردين.. فيديو رئيسة وزراء سانت مارتن
كتب محمد جمال

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في خطاب مباشر وبنبرة غاضبة، قالت رئيسة وزراء سانت مارتن للشعب: إن لم تجدوا الخبز، تناولوا الحبوب"، وفق (bfmtv)، وجاء الخطاء لتنبيه الشعب للاستعداد للحجر الصحي، حيث خاطبته قائلة: توقفوا عن الحركة، وإذا لم يكن لديكم الخبز الذي تحبون، كلوا المقرمشات. إذا لم تجدوا الخبز كلوا الحبوب، كلوا الشوفان، كلوا سمك السردين.

سيضربنا الاعصار لمدة أسبوعين، لقد قلت لكم أعدوا العدة وكأنكم تنتظرون الاعصار، البعض منكم ذهب لشراء ورقة التواليت والماء. الماء لن يتوقف عن السيلان، وورق التواليت موجود في المحلات، ما أنتم بحاجة إليه هو الطعام.

وأكدت أنها ستقوم بالحجر على 50% من السكان، ولا تستطيعون شراء الطعام لمدة أسبوعين، لأن من يعملون في المحلات هم كذلك سيبقون في المنازل.

وأضافت: لا تجروا للمحلات لجلب مؤونة لمدة شهر، اشتروا لمدة أسبوعين فقط، لأيني سأسمح للبقالات بالبقاء مفتوحة لباقي الأسبوع.

ابتداء من الاثنين سأقترح تحولا في العمل، حيث سيسمح لجزء من الشعب بالتحرك والآخرون لا.

واختتمت بنبرة غاضبة: توقفوا عن الحركة. 


سانت مارتن

كورونا

فيروس كورونا

الإعصار

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