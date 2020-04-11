اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيسة القومى للمرأة: منع دفن المتوفين بكورونا مؤلم ولا يتفق مع شهامة المصريين

السبت، 11 أبريل 2020 08:41 م
رئيسة القومى للمرأة: منع دفن المتوفين بكورونا مؤلم ولا يتفق مع شهامة المصريين مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن بالغ حزنها وألمها الشديد من قسوة وصعوبة ما تطالعنا به وسائل الإعلام من بيانات وصور تشير إلى قيام بعض الأفراد فى عدد من المناطق المختلفة فى محافظات مصر من الوقوف ضد أسر المتوفين والمتوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ومنعهم من دفن متوفيهم فى مقابر الأسرة، نتيجة لعدم الوعى والمعرفة من جانبهم واعتقاداً منهم أن دفنهم فى هذه المقابر قد يتسبب فى إصابتهم بالمرض.

 

وناشدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، جميع رجال الدين وعلماء وشيوخ الأزهر الشريف والإعلاميين والإعلاميات بمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية القيام بدورهم المنشود والبالغ الأهمية فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن والعالم حالياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد بأداء مهامهم على أكمل وجه فى تقديم المعلومات الدقيقة والعمل على ضرورة توعية المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته بأن ما يقوم به هؤلاء ضد مبادىء الإنسانية ومنافيا لجميع الأديان السماوية، وضد مبادىء الشريعة الإسلامية السمحة، كما أنه يختلف بشكل تام مع أخلاق وشهامة المصريين المعروفة عنهم، واحترام حرمة الميت، ومقولتهم الدائمة بأن إكرام الميت دفنه.

 

وأشارت إلى أن ما يقوم به هؤلاء الأفراد لا يراعى بشكل تام مشاعر الألم والحزن التى يمر به أسرة المتوفى، والذين فقدوا عزيز وغالى لديهم، لافتة إلى أن دورنا جميعاً الوقوف بجانبهم ومؤزراتهم والتخفيف عنهم مصابهم الأليم وصدمة الفاجعة التى يمرون بها، وليس التصدى لهم والخوف منهم والشماتة فى مصابهم، وعلينا أن نضع أنفسنا موضع هؤلاء الأهالى الثكلى الذين لا حول لهم ولا قوة.

 

وتوجهت الدكتورة مايا مرسى، بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الداخلية وقوات الشرطة المصرية على الدور العظيم الذى يقومون به من أجل الأشراف والتدخل لدفن المتوفين والمتوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس، وقيامهم بتفريق المحتجين الذى يحاولون منع عملية الدفن، مشيده بهم وبتضحياتهم وفخورة بإنسانيتهم وأدائهم المشرف الذى نراه ونطالعه كل يوم. 

 

كما توجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر إلى جميع المحافظين والأجهزة المحلية بمختلف المحافظات على الدور الذى يقومون به فى توعية الأهالى والتصدى لمحاولتهم منع دفن المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا .

 


القومى للمرأه

مايا مرسى

المجلس القومى للمراه

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيسة المجلس القومى للمرأة: المرأة المصرية حاربت لتحصل على حقوقها السياسية.. وتعيش اليوم عصرها الذهبى لوجود قيادة مؤمنة بدورها.. مايا مرسى: مصر أول دولة توطن أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

الخميس، 09 أبريل 2020 02:00 ص

القومى للمرأة: قدمنا للحكومة عدد من السياسات الداعمة للمرأة لمواجهة تفشى كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:24 م

صور.. المجلس القومى للمرأة بالشرقية يواصل حملات التوعية بفيروس كورونا بفاقوس

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:30 م

صور.. المجلس القومى للمرأة وشباب مرسى علم يعقمون الشوارع لمواجهة كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:20 ص

القومى للمرأة: طبيبات وممرضات مصر يخضن حرباً ضد الوباء بكل قوة وشجاعة

الأحد، 05 أبريل 2020 12:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة