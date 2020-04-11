اليوم السابع
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خروج 6 حالات جديدة من بنى سويف بعد شفائها من كورونا بمستشفى العزل بملوى

السبت، 11 أبريل 2020 01:37 م
خروج 6 حالات جديدة من بنى سويف بعد شفائها من كورونا بمستشفى العزل بملوى مستشفى ملوى - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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خرجت 6 حالات جديدة من أبناء محافظة بنى سويف عقب شفائهم من فيروس كورونا داخل مستشفى ملوى بمحافظة المنيا للعزل، وغادرت سيدة وخمسة رجال من أبناء محافظة بنى سويف المستشفى عقب التأكد من شفائهم من فيروس كورونا وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

 

وشهدت محافظة بنى سويف على مدار الأيام الماضية خروج حالتين من مستشفى العزل 15 مايو عقب شفائهم من فيروس كورونا لتصل أعداد المتعافين من أبناء المحافظة إلى 8 حالات .

 

فى سياق متصل، أعدت مستشفى الفشن المركزى 5 غرف عزل لاستقبال أى حالات يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدلا من ذهابها مباشرة إلى مستشفيات مدينة بنى سويف العاصمة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة وبرعاية من الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره.

 

وأشار، بيان صحفى  لمديرية صحة بنى سويف، إلى مواصلة الدكتور كريم جمال مدير المستشفى والفريق الطبى المعاون له والإداريين تجهيز غرف العزل بمدخل منفصل لها بالمستشفى، من بينها غرفة للكشف على المواطنين المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، باستخدام أجهزة "الكاشف" المبدئى لقياس درجة الحرارة، وأخذ مسحة من الأنف والحلق لإرسالها إلى المعمل الإقليمى بمديرية الصحة، لمعرفة مدى إصابة الحالة بالفيروس من عدمه، علاوة على تواجد كافة الأطقم الطبية "أطباء وتمريض" وتوافر المستلزمات والأدوية و أجهزة التعقيم، بالإضافة إلى الحرص على التهوية الجيدة وتعقيم الأسطح بشكل مستمر.

 

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

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