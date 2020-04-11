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خروج 11 متعافيا جديدا من فيروس كورونا من الحجر الصحي بقها

السبت، 11 أبريل 2020 05:37 م
خروج 11 متعافيا جديدا من فيروس كورونا من الحجر الصحي بقها مستشفى الحجر الصحي بقها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن مستشفى قها المركزي بمحافظة القليوبية، شفاء 11 حالة مصابة بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفي، اليوم السبت، بعد سلبية عيناتهم، ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفى إلى 31 حالة على مدار الأيام الماضية.

وأكد المستشفى، في بيان صادر عنه، على موقع "فيس بوك" أن  جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة.

كان مستشفى قها المركزي، أعلن شفاء 20 شخصا الأسبوع الماضي على مدار  4 دفعات، بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وأعلنت مستشفى الحجر الصحي بقها المركزي، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، خلو طاقمها بالكامل والمكون من 80 طبيبا وتمريض وإدارة وعمال من أي إصابات من الفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس، حيث تم إخلاء الطاقم الحالى المستشفى بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما، فى العاشرة صباح اليوم الجمعة.

وتسلم العمل طاقم جديد اعتبارا من اليوم ولمدة 14 يوما مقبلة، وهو الأمر الذي استقبله أفراد الطاقم الطبي بالزغاريد والهتافات، مؤكدين أنهم سعداء بنجاح مهمتهم على أتم وجه، مؤكدين عودتهم مرة أخرى لاستكمال المهمة عقب انتهاء مهمة الفريق الجديد.

كما احتفل المستشفى بخروج حالتين جديدتين ليرتفع عدد المتعافين المغادرين للمستشفى إلى 20 شخصا غادروا على مدار 4 دفعات شهدها المستشفى خلال الأسبوع الجاري بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية وسط فرحة من ذويهم وطاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى.

وأوضح الدكتور عماد عطية مدرس الحالات الحرجة وعضو الفريق الطبي بالمستشفى، أن الحالات التي تقرر خروجها اليوم بعد تمام شفائها، هي إبراهيم فوزي وأحمد صديق من أبناء محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري.

وأكد "عماد"، أن جميع العاملين بالمستشفى من الفريق الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى تقديم العلاج للمصابين، مشيرا إلى أن الجميع أيضا يشعر بالسعادة العارمة عند تماثل إحدى الحالات للشفاء وخروجها بعد التعافى، كما أن المستشفى مزود ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

مستشفى قها
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